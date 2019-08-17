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مستشار عبد المهدي: العراق لعب دورا كبيرا وايجابيا في حل أزمة ناقلة النفط الايرانية

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:
علق مستشار رئيس الوزراء العراقي، عبد الحسين الهنين، اليوم السبت، عن دور العراق في حل أزمة ناقلة النفط الإيرانيـة التي كانت محتجزة من قبـل سلطات جبـل طـارق.
وكتب الهنين على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “ناقلة النفط الإيرانية (غريس 1) تستعد للإبحار تحت اسم وعلم جديدين باتجاه البحر المتوسط رافعة العلم الإيراني وتحت اسم (أدريان داريا)”.واعتبر الهنين أن “العراق كان لاعبا رئيسا في حل هذه الأزمة؛ لأنه صديق للجميع مما جعله عاملا موازنا إيجابيا موثوقا به في العلاقات الدولية، وهذا الأمر كان محور النقاش بين رئيس الوزراء والرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء زيارة عبد المهدي لطهران”.
وتابع الهنين قائلا “المحكمة العليا في جبل طارق ستنظر في أي محاولة أمريكية لمنع الناقلة الإيرانية غريس 1 من المغادرة”
واستولى فريق من مشاة البحرية الملكية البريطانية على السفينة، التي تبلغ حمولتها 15 ألف طن، وهي تمر عبر مضيق جبل طارق، في 4 تموز الماضي، بدعوة أنها تخرق العقوبات الأوروبية بنقل النفط إلى سوريا وهو ما تنفيه إيران.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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