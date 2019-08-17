صحة الرصافة: عيد الأضحى شهد 615 حادثاً من ضمنها 169 سببها الدراجات النارية و»التك تك«

تتلف اكثر من (23) طناً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري

بغداد – الصباح الجديد :

أعلن مدير إعلام دائرة صحة الرصافة قاسم عبد الهادي عن تسجيل (73) إصابة بين الأطفال بألعاب الصچم وتسجل 615 حادثاً من ضمنها 169 من جراء استعمال «الدراجات النارية والتك تك « خلال عيد الاضحى المبارك .

وقال عبد الهادي تم تسجيل (73) إصابة في الصچم بين الأطفال خلال عيد الاضحى المبارك ، داعياً إلى ضرورة تفعيل الإجراءات القانونية الرادعة التي تحد من انتشار هذه الظاهرة المحرضة على العنف والمساهمة في قتل فرحة العيد .

وأضاف : أن مستشفى ابن الهيثم سجل أعلى الإصابات، حيث تم تسجيل (62) إصابة ، وكانت أغلب تلك الإصابات في منطقة العين وتحديداً لدى الأطفال تم إدخال عدد منها إلى صالات العمليات الجراحية لتلقي العلاج ، مشيراً إلى أن مستشفى الشهيد الصدر (6) حالات ومستشفى الزعفرانية سجل اصابتين ، ومستشفى ضاري الفياض اصابتين ،والمركز الصحي النهروان الأول الخافر استقبل حالة واحدة فقط .

وأشار إلى أن «هذه الألعاب المحرضة على العنف تسهم في قتل فرحة العيد وتؤدي إلى نتائج وخيمة يصعب معالجتها ، داعياً إلى «ضرورة تفعيل الإجراءات القانونية الرادعة التي تحد من انتشار هذه الظاهرة .

وأكد أن دائرة صحة الرصافة أطلقت تحذيرات واسعة ومناشدات متكررة في وقت سابق عبر وسائل الإعلام المختلفة أوضحت من خلالها خطورة هذه الألعاب وما تشكله من تهديد حقيقي على صحة وسلامة المواطن العراقي كونها تسهم في قتل فرحة العيد بإصابات قد تكون بالغة تؤدي إلى نتائج وخيمة يصعب معالجتها .

في حين سجلت دائرة صحة بغداد / الرصافة 615 حادثاً خلال عطلة عيد الاضحى المبارك .

وبين قاسم عبد الهادي مدير الاعلام ان هذه الاحصائية التي سجلتها المؤسسات الصحية خلال عطلة العيد .

وواوضح ان 241 عدد الحوادث بسيارات وكان مستشفى الكندي الاعلى اذ سجل 56 حالة ، في حين سجلت المؤسسات الصحية 205 حوادث من جراء الدراجات النارية وما تعرف بتك تك ،وكان مستشفى الامام علي (ع) الاعلى اذ سجل 65 .

واضاف ان المستشفيات في صحة الرصافة سجلت وخلال عطلة العيد حالة سقوط من علو وكان مستشفى الجملة العصبية الاعلى والذي سجل 110 حالات . واختتم عبد الهادي ان الحوادث المرورية تم معالجتها ولم تسجل حالة وفاة .

من جانب آخر اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة عن إتلاف اكثر من (23) طناً من المواد الغذائية الصلبة والسائلة وذلك لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري خلال شهر تموز الماضي.

وقال مدير شعبة الرقابة الصحية في الدائرة الدكتور علي حبيب علي, إن الدائرة قامت بحملات منفردة ومشتركة بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني على المحال المعروضة في الأسواق المحلية ومخازن الجملة في جانب الرصافة أسفرت عن إتلاف (13389) كغم من المواد الصلبة و(10269) لتر من المواد السائلة .

واضاف ان الفرق الرقابية قامت بسحب ( 330) من المواد الغذائية المحلية والمستوردة لغرض فحصها مختبرياً لبيان سلامتها من الناحية الاستهلاك البشري وان (30) من هذه النماذج كان غير صالح , منوهاً الى ان شعبة الرقابة قامت باجراء (54)حملة صحية خلال المدة المذكورة ، اضافة الى قيام الفرق بزيارة (7122) محلا و(311) معملاً .

واشار الى ان عدد البطاقات الصحية التي تم منحها الى العاملين خلال المدة المذكورة (896) , واختتم أن هذه الحملات تأتي بالتزامن مع خطة دائرة صحة بغداد الرصافة في الحفاظ على الأسواق من الأغذية الفاسدة والمواد التالفة، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين لضمان عدم تكرار هذه المخالفات ، مؤكدا أن عملية الإتلاف تتم في أماكن الطمر الصحي.