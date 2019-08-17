ديالى : طرق الموت تتجاوز إحصائية ضحايا الإرهاب بـ 5 أضعاف

70 % من الحرائق بفعل فاعل بسبب حمى السكن..

ديالى _ الصباح الجديد :

الكشف عن احصائية ضحايا طرق الموت في ديالى تتجاوز ما يسقط برصاص الارهاب بخمسة اضعاف، في حين اكد رئيس مجلس محافظة ديالى ان70% من الحرائق داخل المحافظة بفعل فاعل. ومشكلة الكلاب السائبة خرجت عن السيطرة بحسب تصريح رئيس لجنة البيئة في مجلس ديالى.

اكدت النائب ناهدة الدايني، ان احصائية ضحايا طرق الموت في ديالى تتجاوز ما يسقط برصاص الارهاب بخمسة اضعاف.

وقالت الدايني إن احصائية ضحايا طرق الموت في ديالى والتي ابرزها كركوك- بغداد المار بناحية العظيم تجاوز مايسقط برصاص الارهاب بخمسة اضعاف”.

وأضافت، أن «الاحصائية تشير الى حجم المأساة الانسانية في ديالى بسبب طرق تحولت الى كمائن موت وهي تسبب بين فترة وفترة اخرى بفاجعة انسانية يذهب ضحيتها بعض الاحيان اسرة كاملة بسبب عدم ترميم وتأهيل الطرق».

ودعت الدايني الى «حملة وطنية لترميم وتأهيل طرق ديالى الإستراتيجية والتي تشكل حصة الاسد في حوادث السير السنوية».

في حين اكد رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني،بان70% من الحرائق داخل المحافظة بفعل فاعل.

وقال الدايني في حديث له ان» ديالى شهدت خلال 2019 معدلات عالية للحرائق خاصة في القطاع الزراعي سواء محاصيل الحنطة والشعير او البساتين”.

واضاف الدايني،انه”على وفق المؤشرات المتوفرة لدينا بان 90% من الحرائق بفعل فاعل ولاسباب كثيرة خاصة في القطاع الزراعي لافتاً الى ان فرق الاطفاء تعيش حالة طوارى مستمرة منذ 5 اشهر بسبب المعدلات العالية للحرائق والتي تصل في بعض الاحيان الى 10 حرائق في اليوم الواحد”.

في حين كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، عن فقدان اكثر من الفي دونم من اقدم بساتين المحافظة بسبب حمى السكن على مدار 16 سنة.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـه ان”بعقوبة كبرى مدن ديالى فقدت على مدار السنوات الـ16 سنة الماضية اكثر من الفي دونم من اقدم بساتين ديالى بسبب تجريفها لتحويلها الى ارض سكنية”.

واضاف الحيالي،ان” حمى السكن دفعت وتيرة تجريف البساتين بمعدلات عالية جداً في السنوات الماضية لافتاً الى ان معدلات التجريف خلال 2019 انخفضت بعد جهود القائمقامية في اتخاذ الاجراءات القانونية للحد من ماساة التجريف التي ستنتهي بساتين بعقوبة ومحيطها اذا ما استمرت بهذه الوتيرة”.

من جانب اخر كشفت قيادة شرطة محافظة ديالى، الجمعة، عن انشاء خط ساخن لمختاري القرى والاحياء السكنية.

وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد غالب العطيه في حديث لـه انه” في ظل جهود شرطة ديالى تنويع منافذ التعاون الامني مع كل الشرائح وخاصة مختاري القرى والاحياء تم انشاء خط ساخن للاستجابة الفورية لاي معلومة او بلاغ يتعلق بالشآن الامني”.

واضاف العطيه،ان” الخط الساخن جاء تلبية لمتطلبات المصلحة العامة باعتبار المختار جزءاً وحلقة مهمة في ملف التكامل الامني مع المجتمع لافتاً الى ان تنويع مصادر تسلم المعلومة اسهمت في درء مخاطر الارهاب والجريمة المنظمة من خلال تفكيك واعتقال العديد من الشبكات والخلايا خلال الاشهر الماضية”.

وعلى صعيد متصل حذرت لجنة البيئة في مجلس محافظة ديالى، مما اسمته بـ» لعنة الكلاب السائبة» المنتشرة في اغلب مدن المحافظة.

وقالت رئيس لجنة البيئة في مجلس ديالى نجاة الطائي إن»الكلاب السائبة تحولت الى لعنة في اغلب مدن ديالى نظرا لما تسببه من حوادث مؤلمة خاصة مهاجمة الاطفال واصابتهم بجروح بين فترة وفترة أخرى».

وأضافت الطائي، أن «الكلاب السائبة تحولت للاسف الى مشكلة خارج نطاق السيطرة بسبب انتشارها الكبير خاصة في مراكز المدن ومنها بعقوبة”، لافتاً الى أن «مطالبتنا المتكررة بمعالجة ملفها لم يجد اذان صاغية من الجهات المسؤولة برغم خطورتها على ملف البيئة والصحة العامة باعتبارها ناقلاً اساسياً للعديد من الامراض الفتاكة».