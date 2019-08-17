مهرجان الجواهري الثامن تظاهرة ثقافية في سماء المهجر الأسترالي

دورة الشاعر كاظم الحجاج ..

سمير خليل

شهدت قاعة اليزابيث في نادي الماونتيز بالعاصمة الاسترالية سيدني يوم الأحد الحادي عشر من شهر آب الجاري فعاليات مهرجان الجواهري الثامن الذي اقامه الصالون الثقافي في منتدى الجامعيين العراقي الأسترالي وبمشاركة نخبة من الشعراء العراقيين من بغداد واوروبا واستراليا وجمهور نوعي وكمي غصت به قاعة المهرجان، برنامج الحفل الذي كان متنوعا قدم الفقرات التالية : كلمة منتدى الجامعيين العراقي في استراليا القاها الدكتور أحمد الربيعي تلتها كلمة الصالون الثقافي في منتدى الجامعيين العراقي الأسترالي القاها الشاعر وديع شامخ ،وكلمة الشاعر الكبير كاظم الحجاج التي ارسلها من العراق خصيصا للمهرجان بالإضافة لعرض فيلم وثائقي عن الشاعر الحجاج بعنوان « فتى الجنوب الساخر « سيناريو وحوار الشاعر الاعلامي وديع شامخ، الأداء الصوتي في الفيلم لهديل صباح و منشد الأسدي ومونتاج سمير قاسم وقدمت قراءات شعرية لنخبة من الأسماء البارزة من أستراليا والعراق والعالم هم عمر السراي ، راوية الشاعر ، هادي الحسيني ، وديع شامخ ، زيا يوخنا، سحر كاشف الغطاء ، أمل الحمداني ، ناصر العثماني، أميل غريب (باللغة الأشورية) وعادل دنو (باللغة الكلدانية ) تلتها فقرة موسيقية وغنائية قدمها الفنانين أنمار الشاعر مع أسيل بدن والتي نالت اعجاب الحاضرين بالغناء العراقي الطربي الأصيل ،ثم شهادة متلفزة لحفيدة الجواهري بان فرات الجواهري تحدثت فيها عن ذكرياتها مع الجواهري الشاعر والجد وطقوس كتابته للقصيدة بطريقة راقية ابهرت الجمهور الذي تفاعل معها كثيرا ،بعدها قدمت شهادات لحاتم الصكر ومحمد خضير وعبد الستار ناصر وسعد الدغمان، والتي تناولت التجربة الشعرية للحجاج من زوايا مختلفة، كما شهد الحفل معرضا للكتاب أقامه الكتبي صباح ميخائيل بمشاركة الصحفي صباح عبد الرحمن، ومعرض تشكيلي للفنان هيكل شمعون، نال اعجاب الجمهور، والذي تصدرت معروضاته صورة شخصية ( بورتريت ) جميل للشاعر الجواهري الكبير، واخيرا اعلنت نتائج مسابقة الجواهري الشعرية والتعريف بالفائزين وتكريم المشاركين، واذيعت نتائج المسابقة نيابة عن لجنة الحكام التي ضمت الشاعر وديع سعادة والدكتور عبد الحفيظ العابد والناقد خالد خضير عن قصيدة النثر، والإعلامي والأديب إنطوان قزي والدكتور مسلم صبري حمادي والشاعر، والناقد محمد صالح عبد الرضا عن القصيدة العمودية والتفعيلة، واسفرت نتائج التحكيم عن فوز أحمد راضي من العراق عن القصيدة العمودية وليلى زيدان صالحة من لبنان عن قصيدة التفعيلة وسازاناز داود زاده فر من إيران عن قصيدة النثر وبعدها تم تكريم المشاركين جميعا بشهادات تقديرية وفاء وعرفنا لجهودهم التطوعية الكبيرة .