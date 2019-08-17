  • السبت , 17 أغسطس 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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ورقة من خريف أيلول

ثقافة
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جلال حسن

1
أنتِ في خريف يبتسم
وأنا في خريف يشطر الغابة الى ذكرى وشتاء
لكنكِ الأكثر سعادة بجمع أوراق الشجر
وأنا دليل الغواية باقتناء الفراشات
2
لا تعطيني الناي
لست بعازف
أنتِ مغنية بالغة العذوبة
وأنا المستمع للصداح في الربض الأخير
كأنني باب خذلته الريح
وأصفر به صوت نحول الناي
فصار ثقوبا من صدى.
3
ليست كل غيمة ماطرة
ولكن كل عين دامعة
هكذا قلت للغمام، أنت لا مطر
ولكن أول الغيث بسمة
نزتْ من العين وقالت أنا قبلة
أيهما نصدق ونحن بلا دليل؟
4
أنا هكذا
غريب على الطريق
وأنتِ كذلك
نخدع أنفسنا بمكان ليس لنا
ثم ننتظر اشفاق الزمن.
على ذكريات لن تصل
5
لا تخذليني
لكن
لماذا تحدقين في رمدي؟
عيوني أتعبها السهد
وجفاك أوصلني الى أردء حال!

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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