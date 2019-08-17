ورقة من خريف أيلول

جلال حسن

1

أنتِ في خريف يبتسم

وأنا في خريف يشطر الغابة الى ذكرى وشتاء

لكنكِ الأكثر سعادة بجمع أوراق الشجر

وأنا دليل الغواية باقتناء الفراشات

2

لا تعطيني الناي

لست بعازف

أنتِ مغنية بالغة العذوبة

وأنا المستمع للصداح في الربض الأخير

كأنني باب خذلته الريح

وأصفر به صوت نحول الناي

فصار ثقوبا من صدى.

3

ليست كل غيمة ماطرة

ولكن كل عين دامعة

هكذا قلت للغمام، أنت لا مطر

ولكن أول الغيث بسمة

نزتْ من العين وقالت أنا قبلة

أيهما نصدق ونحن بلا دليل؟

4

أنا هكذا

غريب على الطريق

وأنتِ كذلك

نخدع أنفسنا بمكان ليس لنا

ثم ننتظر اشفاق الزمن.

على ذكريات لن تصل

5

لا تخذليني

لكن

لماذا تحدقين في رمدي؟

عيوني أتعبها السهد

وجفاك أوصلني الى أردء حال!