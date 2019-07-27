هبة مجدي تستأنف تصوير “نصيبي وقسمتك”

الصباح الجديد – وكالات:

تستأنف الفنانة هبة مجدي المشاهد المتبقية لها في الحكاية الأولى من مسلسل “نصيبي وقسمتك 3” والتي تحمل اسم “براد شاي”، الاسبوع المقبل.

وقرر صناع المسلسل البدء في الحكاية الثانية من المسلسل، والتي تحمل اسم “اتفضل في الصالون” التي تقوم ببطولتها الفنانة هنا شيحة، حيث انطلق التصوير يوم الاثنين الماضي بمشاركة فراس سعيد، وأحمد جمال سعيد، وأحمد رفعت، ونانسي صلاح وكان من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

وتقدم هبة بطولة حكاية “براد شاي” بمشاركة هاني عادل، ويقومان بدور زوجين تحدث بينهما العديد من الأزمات، ويشارك في الحكاية طوني ماهر، ومي فخري، مع ظهور خاص للفنانة عبير صبري في الحلقات التي كتبها عمرو محمود ياسين، ويخرجها محمد سلامة.

مسلسل نصيبي وقسمتك لاقى نجاحا كبيرا بين الجمهور، لان حلقاته منفصلة وكل حلقة تحمل حكاية مختلفة، في إطار اجتماعي، وهذا ما شجع القائمين عليه من مؤلف ومخرج وإنتاج على تقديم جزء ثالث منه.