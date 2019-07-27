البرلمان يتسلم 40 كتابا لرفع الحصانة عن بعض النواب

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت كتلة الحكمة الوطنية، السبت، تسلم البرلمان 40 كتابا لرفع الحصانة عن بعض النواب.

وقــــال النائب عــــن الكتلة خالد الجشعمي، إننا “مع مطالبة مجلس القضاء الاعلى برفع الحصانة عن بعض النواب الذين كانوا يشغلون مناصب تنفيذية ولديهم ملفات فســــاد مفتوحة لدى القضاء”، مشــــددا على “ضرورة رفع الحصانة عنهم للمثول امام القضاء”.

وطالب الجشعمي، هيئة رئاسة مجلس النواب، بـ”إحالة طلب مجلس القضــــاء الاعلى والمحاكم العراقية برفع الحصانة عن النواب الذي عليهم ملفــــات وتحويلهــــا مــــع الوثائــــق الــــى اللجان المختصة لدراســــتها حتى لا تكون هناك أمور كيدية”، مبينــــا أن “الحصانة وضعت لحماية النائــــب في حال تصدي النائب لحالات فســــاد أو رأي معين”.

وأشــــار الــــى أن “نــــاك 40 كتــــابا وصل من المحاكم الى مجلــــس النواب لرفع الحصانة عن بعض النواب”، مســــتدركا ان “الـــــ 40 كتاباً لا تعنــــي أن العدد 40 نائبا، وإنما قد يكون هناك أكثر مــــن ملف عن نائب واحد”، مشــــدداً على ضــــرورة “التمييز بين الفســــاد المالي والاداري وبين التصريحات ومحاكم النشر، ونحن ضد رفع الحصانــــة عن النواب في حال التعبير عن الرأي أو التصريحات”.

ودعا الجشعمي، رئاسة مجلس النواب بـتحويل طلبات المحاكم الى لجان نيابية مختصــــة لدراســــتها وعرضها علــــى جدول الاعمال”