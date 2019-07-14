الخدمات النيابية: حيتان كبيرة وراء تهريب سعات الانترنت وسندعم وزير الاتصالات لضربها

بغداد – الصباح الجديد:

اكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، الاحد، انها ستقدم الدعم الى وزير الاتصالات نعيم الربيعي من اجل النهوض بواقع وزارته والقضاء على ضعف الانترنت وتشخيص مواقع الخلل، لافتة الى ان الوزير حصل على مهلة لغاية نهاية آب المقبل لتصحيح مسار وزارته، سيما بعد طلبه الدعم من البرلمان ضد حيتان الفساد

وقال عضو اللجنة مضر الازيرجاوي في تصريح له ان “وزير الاتصالات نعيم الربيعي كشف للجنة الخدمات النيابية عن الكثير من المشاكل داخل الوزارة، وطالب اللجنة بالدعم من اجل القضاء على تلك المشاكل”، مبينا أن “الوزير عازم على محاربة مهربي سعات الانترنت والقضاء على الفساد الحاصل بشركات الاتصالات الاهلية المستحوذة على العقود، التي تثقـل كاهل الـوزارة علـى مـدى سنـوات”.

واوضح الازيرجاوي، ان “الوزير وعد باتخاذ قرارات جريئة خلال فترة شهر، من اجل الضرب بيد من حديد على تلك الشركات التي لاتوفر الخدمة المطلوبة”، لافتاً الى ان “لجنة الخدمات وافقت على دعم الوزير والوقوف معه من اجل النهوض بالوزارة وتحسين خدماتها”.

واكد ان “شركات الانترنت تقف خلفها (حيتان) كبيرة، مادفع الوزير الى طلب الدعم لمواجهة التحديات التي قد تواجه عمله”، مشيرا إلى ان “كل من تسلم وزارة الاتصالات خلال الفترة السابقة يتحمل مسؤولية الفساد الموجود داخلها”.

وأكد الازيرجاوي، أن “وزير الاتصالات في حال فشل في النهوض بواقع وزارته وتحسين الخدمات، فسيتم استدعائه الى البرلمان من اجل توضيح الامر، ومعرفة الاسباب التي حالت دون تحقيق النجاح، لانه حينها سيكون غير قادر على ادارة الوزارة”.