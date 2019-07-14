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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • الجمعة المقبل.. تظاهرات مليونية في 14 محافظة احتجاجا على تردي الخدمات

الجمعة المقبل.. تظاهرات مليونية في 14 محافظة احتجاجا على تردي الخدمات

شؤون عراقية
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تستمر حتى تحقيق مطالبها ومنها كشف الفاسدين

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت تنسيقية تظاهرة ١٩ تموز التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل ، انها ستكون في ١٤ محافظة وباعداد مليونية للمطالبة بالخدمات العامة.
وقال منسق التظاهرة خليل الناجي في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “التظاهرة المرتقبة التي ستكون في ١٤ محافظة عراقية تظاهرة سلمية والجماهير ستطالب فيها بالخدمات التي تشهد نقصاً شديداً اضافة الى المطالبة بتوفير فرص العمل وكشف الفاسدين ونبذ المحاصصة المقيتة”.
وأضاف أن “هذه التظاهرات ستستمر لحين تحقيق مطالبها ولن تتوقف من دون ان يلمس المواطن تحسناً في الخدمات وتوفير فرص عمل خاصة للخريجين وبقية شرائح المجتمع من الشباب” ، موضحا أن “الجماهير متلهفة لهذه التظاهرة ونتوقعها ان تكون مليونية”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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