النائب آراس حبيب: نسبة النجاح في الدراسة المتوسطة صادمة والخلل في البيئة الدراسية

أكد عضو مجلس النواب عن بغداد آراس حبيب كريم، أن نسبة النجاح في الدراسة المتوسطة صادمة، مبيناً أن الخلل يكمن في البيئة الدراسية وطرائق التدريس التي لا تنتمي الى القرن الحادي والعشرين.

وقال حبيب: “صدمت مثل سواي من ملايين العراقيين آباء ومسؤولين بشأن نتائج الدراسة للمرحلة المتوسطة. كارثة أن تكون النسبة 34.69% وهو ما لم يحصل في العراق طوال كل العهود (الزين منها والشين) كما نقول باللهجة الدارجة. لماذا يحصل ذلك؟”.

واضاف حبيب: “هل الخلل بالطالب العراقي؟ أكاد أجزم لا. فهو طبقاً لكل الدراسات من بين الأذكى في العالم. ولعل مخرجات ذلك واضحة من خلال المبدعين في مختلف الميادين والمجالات”.

وتابع: “هل الخلل يكمن بالمناهج الدراسية؟ نعم وأقولها بالفم الملآن فبعض مناهجنا وكذلك طرائق التدريس لاتنتمي الى القرن الحادي والعشرين. ماحصل هو جرس إنذار نتحمل نتائجه وتبعاته جميعاً مجتمعاً ومسؤولين”، لافتاً إلى أن “البيئة الدراسية للأسف لم تعد آمنة في مدارسنا بسبب سطوة التهديدات بالإضافة الى الإنفتاح غير المنضبط الذي شتت إنتباه الطلبة وجعل الدراسة آخر إهتماماتهم. يُضاف الى ذلك الجو السياسي الذي لم ينجح حتى الآن في حسم أهم حقيبة بالحكومة وهي التربية”.