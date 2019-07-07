  • الأحد , 7 يوليو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

فرض حظر شامل للتجوال جنوبي الفلوجة

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بغداد – الصباح الجديد

أعلن امر لواء قضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار العقيد صلاح اعماد الدين، الاحد،  عن فرض حظر شامل للتجول على مناطق جنوبي مدينة الفلوجة.

وقال العبيدي إن “القوات الامنية فرضت حظرا شاملا على سير الأشخاص والمركبات والدرجات على عموم مناطق قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة، على خلفية قيام مسلحين مجهولين بمهاجمة سيطرة أمنية وسط المدينة”.

وأضاف أن “القوات الامنية اغلقت مداخل ومخارج المدينة بالكامل وشرعت بحملة دهم وتفتيش بحثا عن المتورطين بالحادث”، مشيرا إلى أن “القوات الامنية لم تعتقل اي من المتورطين”.

يذكر أن مسلحين مجهولين هاجموا سيطرة أمنية وسط قضاء عامرية الصمود ما أدى إلى استشهاد ثلاثة من منتسبي فوج طوارئ شرطة الانبار “

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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