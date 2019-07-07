فرض حظر شامل للتجوال جنوبي الفلوجة

بغداد – الصباح الجديد

أعلن امر لواء قضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار العقيد صلاح اعماد الدين، الاحد، عن فرض حظر شامل للتجول على مناطق جنوبي مدينة الفلوجة.

وقال العبيدي إن “القوات الامنية فرضت حظرا شاملا على سير الأشخاص والمركبات والدرجات على عموم مناطق قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة، على خلفية قيام مسلحين مجهولين بمهاجمة سيطرة أمنية وسط المدينة”.

وأضاف أن “القوات الامنية اغلقت مداخل ومخارج المدينة بالكامل وشرعت بحملة دهم وتفتيش بحثا عن المتورطين بالحادث”، مشيرا إلى أن “القوات الامنية لم تعتقل اي من المتورطين”.

يذكر أن مسلحين مجهولين هاجموا سيطرة أمنية وسط قضاء عامرية الصمود ما أدى إلى استشهاد ثلاثة من منتسبي فوج طوارئ شرطة الانبار “