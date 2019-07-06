  • الأحد , 7 يوليو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • بقاء حكومة عبد المهدي من عدمه مرهون بتطبيق ارتباط الحشد الشعبي بالقوات المسلحة

بقاء حكومة عبد المهدي من عدمه مرهون بتطبيق ارتباط الحشد الشعبي بالقوات المسلحة

شؤون عراقية
0 تعليق
135 views

المتحدث باسم زعيم التيار الصدري:

بغداد ـ الصباح الجديد:
حذر المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر امس السبت، من ان بقاء الحكومة من عدمه، مرهون بتطبيق الأمر الديواني الذي أصدره رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الاثنين الماضي والخاص بربط الحشد الشعبي بالقيادة العامة للقوات المسلحة، وفيما قال: “يبدو ان بعض الفصائل لم تكن مستجيبة بشكل ايجابي للأمر”، اكد أن الحكومة ستكون على المحك في حال لم يُطبق الأمر الديواني.
وقال صلاح العبيدي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد: “في حال لم يطبق البيان (الامر الديواني لرئيس الوزراء عبد المهدي بشأن الحشد الشعبي)، ممكن ان يكون هو المحك الذي على اساسه تبقى او لا تبقى حكومة عادل عبد المهدي”، مستبعدا أن “يتحول الموضوع الى الشارع العراقي”.
وأضاف العبيدي: أن “محور الامر الديواني هو لاستعدادة هيبة العراق، لكن يبدو ان بعض الفصائل لم تكن مستجيبة بشكل ايجابي، وعليه هذا الموضوع متوقف على تطبيقه من خلال اللجان التي وضعها لاجله رئيس الوزراء، على اعتبار ان الموضوع يطبق من خلال لجان”، لافتا الى أن كل ذلك “متوقف على ما هي الاجراءات التي ستطبق”.
وبشأن انسحاب سرايا السلام من قاطع سامراء، أشار المتحدث باسم الصدر، الى أن “القاطع لا يتم الانسحاب منه لأن هنالك ثغرة امنية اذا ما انسحب”، مؤكدا أن “اكثر من 90% من هذه المقرات تم اغلاقها وفق اوامر سابقة قبل نحو سبعة اشهر، والمتبقي مقرين في بعض المحافظات او اكثر من ذلك”.
وكان أصدر القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الاثنين الماضي، أمراً ديوانياً يتضمن عشر نقاط، اكد فيها: “ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة وارتباط الحشد رسمياً بالقائد العام للقوات المسلحة وإنهاء جميع التسميات التي كانت تستعمل خلال فترة الحرب على داعش…
واستبدالها بـتسميات عسكرية ( فرقة، لواء، فوج)»، وفيما استقبل هذا الأمر بترحيب واستحسان عدة اطراف، من بينهم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ورئيس تيار الحكمة «المعارض» عمار الحكيم، و تحالف المحور الوطني، وكتلة بدر النيابية، لم تعلن فصائل عدة موقفها منه، واكثر من هذا عارض نواب بنحو مبطن قرار القائد العام للقوات المسلحة

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة