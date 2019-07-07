الجملة العصبية تستقبل نحو عشرة آلاف حالة طارئة خلال ستة أشهر

بغداد – الصباح الجديد

اعلنت مستشفى جراحة الجملة العصبية، اليوم الاحد، عن استقبالها قرابة 10 الاف حالة طارئة خلال الستة اشهر الاولى من العام الجاري جميعها بالرأس والحبل الشوكي.

وقال مدير المستشفى وليد خالد الحيالي في بيان تلقت “الصباح الجديد “، نسخة منه، ان “طوارئ المستشفى تعمل على مدار الساعة وبكادر متخصص متكامل وتستقبل مختلف اصابات الحبل الشوكي والدماغ”.

واضاف الحيالي ان “المستشفى استقبلت ٩٩٥٢ حالة طارئة خلال النصف الاول من ٢٠١٩ اصابات بالرأس والحبل الشوكي بينها ١٢٨٠ حادث سير و٢٥١٢ حالة سقوط من اماكن مرتفعة”.