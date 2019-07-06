عدنان يجدد عقده مع فانكوفر الكندي لموسمين

بغداد ـ الصباح الجديد:

جدد نادي فانكوفر وايتكابس الكندي، تعاقده مع لاعب المنتخب العراقي علي عدنان لمدة موسمين بعقد يعد الأعلى بين مدافعي الدوري الأمريكي. وقال مصدر مقرب من اللاعب إن علي عدنان وقع رسميًا مع فانكوفر لموسمين بعقد يعد الأعلى في تاريخ النادي بل وأعلى عقد بين مدافعي الدوري الأمريكي.

وأوضح المصدر أن العقد يتضمن أيضًا شرطًا بإمكانية رحيل عدنان عن النادي لو تلقى أي عرض من أحد الأندية الأوربية.وانتقل علي عدنان للعب باسم فانكوفر بعد انتهاء عقده مع أتلانتا الإيطالي، وقدم مستويات مميزة معه لذلك يرغب النادي الكندي بتجديد العقد معه.

يشار إلى أن علي عدنان سبق وخاض تجربة احترافية في ريزا سبور التركي ولعب في إيطاليا لنابولي وأودنيزي قبل أن ينتقل إلى فانكوفر.