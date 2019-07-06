السماوة يخطف فوزا غاليا من أمانة بغداد والتعادل يحسم ديربي النفط

في دوري الكرة الممتاز

بغداد ـ الصباح الجديد:

فاز السماوة على مضيفه أمانة بغداد، أمس، بنتيجة (2-1) في واحدة من أقوى مباريات الجولة الـ35 بالدوري الممتاز.

وفي نفس الجولة، تمكن فريق السماوة من خطف 3 نقاط غالية جدًا وأكدت لدرجة كبيرة استمراره بين الكبار في الدوري العراقي الممتاز للموسم المقبل.وفي مباراة أخرى انتهت مباراة ديربي النفط، بين النفط ونفط ميسان بالتعادل الإيجابي (1-1)، والتي أقيمت بملعب الصناعة، فيما حقق أربيل فوزًا مهمًا على ضيفه الكرخ بهدف متأخر.

فريق السماوة المُهدد بالهبوط تمكن مع مدربه الجديد سمير كاظم، من تحقيق مفاجأة مدوية بفوزه على أمانة بغداد بنتيجة (2-1) في المباراة التي أقيمت على ملعب بغداد.. أراد السماوة الابتعاد عن الضغوطات وحسم البقاء في دوري الكبار لذلك اتضحت عزيمته، ففي الدقيقة 11 تقدم بهدف من نيران صديقة عندما أخطا مدافع أمانة بغداد أيمن رزيج في إبعاد الكرة لتدخل الشباك.. ولم ينجح بغداد في إدراك التعادل لينتهي الشوط الأول بتقدم السماوة بهدف من دون رد.

وفي الشوط الثاني وعند الدقيقة 58 عزز محمد نزار النتيجة للسماوة بالهدف الثاني لفريقه وسط صدمة للاعبي أمانة بغداد.وحاول أصحاب الأرض العودة للمباراة وضغطوا بقوة لكن دفاع السماوة استبسل قبل أن يُقلص مصطفى كريم النتيجة بهدف في الدقيقة 87.

وانتهت المباراة بفوز السماوة ليرفع رصيده إلى النقطة 31 في المركز الـ18 فيما تجمد رصيد أمانة بغداد عند النقطة 47 في المركز السابع.

إلى ذلك، أكتفى الطلبة والكهرباء بالتعادل السلبي في مباراة أمس، على ملعب الشعب الدولي، لحساب الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري.ورفع الطلبة رصيده إلى النقطة 44 ويتقدم للمركز الثامن، فيما رفع الكهرباء رصيده إلى النقطة 43 في المركز الـ11.. وكانت للطلبة محاولة برأسية للاعب مرون حسين وأخرى لعبد القادر طارق، فيما حاول مراد محمد للكهرباء وعلاء محيسن لكن لم يفلح الطرفان بهز الشباك.

في الشوط الثاني كانت الأفضلية واضحة للكهرباء وأهدر لاعبوه عدد من الفرص منها رأسية المحترف الكاميرون موندي وانفراد للمحترف الإيفواري أبو بكر كونيه أبعدها الحارس مهند قاسم في الوقت بدل من الضائع، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وتمكن الصناعات الكهربائية، من حسم بقائه في الدوري الممتاز بشكل رسمي، بعد الفوز على نفط الجنوب بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت في ملعب التاجي، لحساب الجولة 35 من الدوري.

فريق الصناعات كان يشعر بأهمية خطف النقاط الثلاث لاسيما وأن الأخبار وردته بفوز السماوة على أمانة بغداد وبالتالي سعى لحسم البقاء بشكل رسمي، فدخل المباراة بحرص كبير وحاول في عدة محاولات أثمرت إحداها في الدقيقة 38 بتوقيع المهاجم مصطفى محمود، لينهي الشوط الأول متقدما بهدف.

وفي الشوط الثاني حاول نفط الجنوب عن طريق وسام مالك، لكن الحارس تمكن من ردها فيما مرت رأسية مرتجى عادل فوق العارضة.ولم يتمكن نفط الجنوب من التسجيل لتنتهي المباراة بفوز الصناعات الكهربائية، الذي رفع رصيده إلى النقطة 38 ليتقدم في المركز السادس عشر، فيما تجمد نفط الجنوب عند النقطة 42 في المركز 12.