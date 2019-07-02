إستثناء إيران من تخفيضات اتفاق “أوبك+” وأسعار الخام تنتعش

روسيا ترفع إنتاجها النفطي ضمن حصتها السوقية..

متابعة الصباح الجديد:

قررت مجموعة أوبك+ المجتمعة في فيينا اعفاء ايران من خفض انتاج النفط، الذي اتفقت عليه دول المجموعة والمتحالفين حتى آذار المقبل، في اجتماعها الأخير في فيينا خلال اليومين الماضيين.

وأكد وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، قرار تمديد استثناء بلاده من اتفاق الخفض.

في تصريح ادلى به عقب اجتماع مجلس الوزراء للدول الأعضاء في منظمة “أوبك” في فيينا، وأضاف أن مطلب إيران من الاجتماع الـ176 للمنظمة قد تحقق، إذ جرى إعفاءها من تخفيضات الإنتاج، كما كان في السابق.

واجتمعت أوبك وروسيا ومنتجين آخرين، أمس الثلاثاء ليقرروا تخفيض انتاج النفط العالمي في ظل ارتفاع الإنتاج الأميركي، لكن ما زالت المخاوف بشأن أن يؤثر ضعف الاقتصاد العالمي سلبا على الطلب النفطي تكبح مكاسب الأسعار.

وقررت منظمة “أوبك” خلال اجتماعها تمديد تخفيضات الإنتاج لمدة 9 أشهر أخرى الأمر الذي أدى الى ارتفاع أسعار النفط امس الثلاثاء، بالرغم من أن هذه (الأسعار) تتعرض لضغوط بفعل مخاوف من أن احتمال ضعف الطلب في ظل تلميحات بتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم أيلول مرتفعة 34 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 65.40 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت في وقت سابق إلى 64.66 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم آب 18 سنتا إلى 59.27 دولار للبرميل بعد أن لامست أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع.

من جانبها، أفادت وزارة الطافة الروسية أمس الثلاثاء أن إنتاج النفط اليومي ارتفع إلى 11.15 مليون برميل يوميا في حزيران من 11.11 مليون برميل يوميا في أيار، ليظل أقل من الكمية المنصوص عليها في اتفاق خفض الإنتاج العالمي.

وتأثر إنتاج النفط الروسي باكتشاف خام ملوث في شبكة خطوط الأنابيب دروجبا الروسية في نيسان مما أدى لتعليق الصادرات من خلال الشبكة التي تمد أوروبا ودولا أخرى.



وقالت وكالة الإعلام الروسية إن شركة ترانسنفت التي تحتكر خطوط الأنابيب الروسية قالت يوم الاثنين إنها استأنفت الإمدادات بالكامل عبر دروجبا.

ورفع منتجا النفط الروسيان الكبيران روسنفت ولوك أويل الإنتاج الشهر الماضي بينما زاد الإنتاج أيضا في المشروعات التي تديرها شركات أجنبية كبيرة بموجب اتفاقات مشاركة في الانتاج 11.2 بالمئة في أيار.

وبلغ الإنتاح 45.653 مليون طن في حزيران في مقابل 47.004 مليون طن في أيار الذي يزيد يوما على حزيران.

وبحسب بيانات وزارة الطاقة فإن الصادرات عبر شبكة دروجبا تتحسن إذ ارتفعت الصادرات من خلاله في حزيران إلى 4.394 مليون برميل يوميا من 4.209 مليون برميل يوميا في أيار.

وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي الروسي 54.38 مليار متر مكعب الشهر الماضي بما يعادل 1.81 مليار متر مكعب يوميا في مقابل 63.28 مليار متر مكعب في أيار.