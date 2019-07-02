حلاق نجوم الرياضة.. عراقي

الصباح الجديد – وكالات:

لطالما أثارت تسريحات النجم الفرنسي بول بوغبا حديث وسائل الإعلام، وذلك لاختلافها عن تسريحات الشعر الاعتيادية، فهي أكثر “بهرجة” وتنوعا بالألوان، وخطفا للأنظار، ولكن ما لا يعرفه كثيرون، أن شابا عراقيا هو “العقل المدبر” لتلك التسريحات.

أحمد السنوي، حلاق عراقي شاب، لم يتجاوز الـ 29 من العمر، أتاحت له موهبته أن يصبح حلاق نجوم البريميرليغ الرسمي.

وبدأ السنوي ممارسة الحلاقة كموهبة في المنزل، بعد أن هاجر مع عائلته من بغداد للعاصمة الإنجليزية لندن عندما كان يبلغ من العمر ثمانية أعوام، ليصقل موهبته بحلاقة شعره بنفسه، ثم حلاقة شعر أفراد عائلته وأبناء الجيران.

وفي عام 2013، قرر السنوي وشقيقه افتتاح محل حلاقة أطلقا عليه اسم ” A Star Barbers”، قبل أن يحصل على عمل يتمثل بحلاقة الشعر للاعبي نادي تشلسي الإنجليزي تحت 21 عاما.

ومن هنا بدأت الحكاية، فبعد حلاقته لشعر قائد المنتخب الإنجليزي السابق جون تيري، بدأ زملاء اللاعب في تشلسي بطلب السنوي لحلاقة شعرهم.

وبمساعدة وسائل التواصل الاجتماعي، وترويج نجوم تشلسي له، أصبح السنوي شيئا فشيئا، الحلاق الأول لنجوم كرة القدم.