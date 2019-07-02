“لآلئ ملونة” في حفل توقيع الكاتبة الشابة رفقة طارق

سمير خليل

شهد جناح بازار التراث في بابليون مول حفل توقيع كتاب (لآلئ ملونة) للكاتبة الشابة رفقة طارق، واحدة من كاتبات مشروع “حرف فكلمة فكتاب”.

كتابها الاول (أحلام تائهة) شاركت به في معرض بور سعيد الدولي للكتاب في مصر، وتم اختيار هذه الرواية لتطبع مناصفة في المسابقة التي اقامتها دار كليوباترا في مصر، وفازت بالجائزة الثانية. إضافة لفوزها بالمركز الاول بمسابقة نادي عشتار الثقافي للقراءة.

الكاتبة رفقة طارق تقول: المرأة مهما واجهت من صعوبات والتزامات فعليها ان لا تترك القراءة كي تتسلح بالثقافة، وبالتالي تستطيع ان ترعى اطفالها، وتسهم في بناء جيل واع. بالنسبة لي بدأت فكرة الكتابة عن طريق المصادفة. كتبت قصتي القصيرة الاولى وقرأها شخصان هما الست سهى مولود مسؤولة مشروع حرف فكلمة فكتاب، والفنان الاستاذ محمد صالح لاجي، وبرغم انني حديثة العهد بالكتابة لكن كتاباتي اعجبت من قرأها، ما شجعني كثيرا، خاصة وان من قرأها هم من الكتاب ونقاد الادب وهذا شجعني أكثر على المواصلة، وان أصدر كتابي الاول المجموعة القصصية (أحلام تائهة).

وتضيف: كتابي الثاني (لآلئ ملونة) أيضا مجموعة قصصية تضم (13) قصة كل واحدة منها تحمل لونا مغايرا.

وعن اختيارها للعنوان تقول: اللآلئ الملونة تحتوي على أكثر من لون، وكذلك قصصي، فكل قصة منها، لؤلؤة تحمل أكثر من لون ومعنى مغاير عن الأخرى، فهي تحتوي الواقعية والخيال والفرح والحزن.

واختتمت حديثها بتوجيهها الشكر لكل من دعمها وشجعها “مشروع مؤسسة حرف فكلمة فكتاب ورئيسة المشروع الكاتبة سهى مولود، واهلي وبالأخص زوجي الذي شجعني ودعمني، ولولاه لم استطع مواصلة الشوط. ككاتبة اتمنى الاهتمام بكل مبدع عراقي وخاصة الكتاب”.

وقالت الكاتبة سهى مولود مؤسسة ومديرة مشروع حرف فكلمة فكتاب، الراعي لرفقة وزميلاتها الكاتبات الشابات “انا سعيدة جدا لأني ما زلت اواصل العمل مع المبدعات الواعدات، بدأت استمد قوتي من الله سبحانه وتعالى، ومنهن، وعندما أجد نفسي مهمومة بآلام الماضي والحاضر والمداهمات النفسية يتوارى كل هذا حين اتصل بإحدى بنات المشروع، وأنسى كل شيء. الحمد لله وصل عدد طالبات مشروعنا الى (900) طالبة، وكلهن متواصلات معي هن وذويهن، ما زلن يرسلن لي كتاباتهن والبعض منهن أصدر مجاميع قصصية وانا سعيدة جدا بهذا الانجاز”.

وتضيف “حفل اليوم هو الرابع في اجندة نشاطاتنا، كان الاول في لبنان والثاني في معرض بغداد الدولي، اما الثالث فكان في مؤسسة برج بابل”.