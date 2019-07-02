الفنانة نجوى كرم تُشعل أجواء “موازين”

الصباح الجديد – وكالات:

أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان موازين في المغرب، وسط حضور كبير من الجماهير.

وتألقت نجوى كرم، خلال الحفل بفستان طويل أنيق، وقدمت باقة مميزة من أهم أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بنحو كبير على نغمات الدبكة اللبنانية.

وأشعلت نجوى كرم حماسة الجماهير بأغنية “ملعون أبو العشق”، وشاركتهم للمرة الأولى الرقص على المسرح وسط تفاعل كبير معها.

وكانت نجوى كرم، قد حظيت باحتفالات كبيرة من المعجبين عند وصولها للمغرب، وتم تنظيم أكثر من لقاء لها معهم، وحرصت على مصافحتهم جميعًا، كما رقصت معهم في الشارع على نغمات أغانيها الجديدة، وارتدت الزي التقليدي المغربي خلال لقائها مع الجمهور.

يذكر أن مهرجان موازين هذا العام، والمقامة فعالياته على مسرح النهضة في المغرب، حظي بمتابعة كبيرة من الجمهور لتواجد عدد كبير من نجوم الفن على مستوى الوطن العربي للمشاركة به، وقد شارك في حفلاته الماضية كارول سماحة، وعاصي الحلاني، وميريام فارس، وإليسا، ووليد توفيق، وحسين الجسمي، وسعد الصغير، وديانا كرزون، وغيرهم من النجوم.