وزير التجارة يبحث التقرير نصف سنوي للبرنامج الحكومي

يعتزم توسيع افاق التعاون الدولي مع الشركات الاجنبية

بغداد _ الصباح الجديد :

ترأس وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني اجتماعاً موسعاً لمناقشة ما تم تنفيذه من البرنامج الحكومي وتقييم انجازات الدوائر والشركات فضلا عن مناقشة المواضيع التي تتعلق بمعوقات العمل وسبل معالجتها .

واكد الوزير العاني خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام ومتابعة تنفيذ فقرات البرنامج التي اعدتها الحكومة العراقية والذي يعد المعيار الحقيقي لتقييم عمل الوزارة وضرورة انجازه بشكل امثل وبالوقت المحدد حيث اوعز الوزير بشراء اجهزة ارشفة الى دائرة تسجيل الشركات وبأسرع وقت .

واضاف الوزير ان تأهيل شركات الوزارة من خلال دعم خططها ووضع الاليات الرصينة التي ترفد عملها هو هدفنا الاساسي الذي نسعى لتحقيقه من خلال وضع المؤشرات على مراكز الخلل ومعالجتها ، حاثا جميع الدوائر والشركات على تقديم الانجازات والمقترحات وتحسين الاداء لإدخاله ضمن ملحق للبرنامج الحكومي.

من جانبها استعرضت الدوائر والشركات نسب الانجاز المتحققة في المرحلة الاولى من البرنامج الحكومي على وفق مشاريع وبرامج تم تحديدها من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء واهمها دراسة وضع البطاقة التموينية ومفرداتها والشرائح الاساسية المستفيدة منها بما يحسن من نوعية المواد ومنع اي فساد او هدر وتقليل الاعتماد على الخارج لتوفير العديد من مفرداتها .

كما ناقشت مشروع الارشفة الالكترونية في دائرة تسجيل الشركات وسبل توفير الاجهزة الحديثة لإكمال المشروع والنظام الالكتروني الموحد لدائرة تسجيل الشركات لإصدار اجازات وهويات الاستيراد تربط كل الاقسام (الرقابة التدقيق المالي الحاسبة) ومشروع منظومة الالكترونية لإصدار اجازات التصدير وكذلك المنافذ الحدودية والوزارات ذات العلاقة بالمواد المصدرة اضافة الى الجهات الامنية لغرض الحصول على الموافقات الكترونياً . كما تم مناقشة تفعيل عمل نقطة التجارة الدولية في دائرة تطوير القطاع الخاص وهناك (٥١) مشروعا استثماريا موزعة للأعوام (٢٠١٩-٢٠٢٢) بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية وشركة تصنيع الحبوب وشركة تجارة الحبوب كمشاريع استثمارية مستقبلية إضافة الى ان هناك مشاريع سوف يتم اضافتها واعتمادها لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء اهمها تطوير وتفعيل العلاقات الاقتصادية مع جميع دول العالم وانجاز ملفات انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية . من جانبها بحثت الشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة مع ممثلين عن شركة رينو الفرنسية إمكانية تعزيز أسطولها بعدد من الشاحنات الانتاجية الحديثة .

وقال مدير عام الشركة حسين سامي أن اجتماعا بين إدارة الشركة وممثلين عن الشركة الفرنسية تناول بحث المواصفات الفنية للشاحنات وحاجة الشركة لشاحنات حديثة تتناسب مع طبيعة عملها وتنفيذ خططها من خلال الاسهام بنقل مفردات البطاقة التموينية ومتطلبات عمل مطاحنها ، فيما قدم ممثلو الشركة الفرنسية شرحا لنشاطها العام وانواع الشاحنات الانتاجية التي تلبي حاجة شتى القطاعات ، كما تم استعراض مراكزها وفروعها المنتشرة في معظم دول العالم . على صعيد متصل أكد المدير العام للشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن المهندس احمد ياسين محمد بأن الشركة تسعى الى توسيع افاق التعاون الدولي مع الشركات الاجنبية المنتجة للسيارات والاليات. وبحث المدير العام خلال استقباله وفدا من شركة (B M S) التركية المتخصصة بالسيارات والاليات سبل التعاون المشترك بين الشركتين الذي يعكس مسارات التعاون الايجابي على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق وتركيا. واشار المدير العام أن التباحث مع الشركة التركية اشتمل على مناقشة المواصفات الفنية المعتمدة محليا وامكانية توريد السيارات والاليات بما يتلاءم والاجواء العراقية ومع الوقود المستعمل في العراق اضافة الى ما يحتاجه السوق المحلي من تلك السيارات والاليات ، مضيفا بأن لابد من ان تتم اجتماعات لاحقة مع الشركة التركية لمناقشة جميع الجوانب الفنية والتجارية لاستكمال الاجراءات التعاقدية.

ومن جانبه اعرب وفد الشركة التركية عن جدية الجانب العراقي واستعداده للتعامل المشترك مع شركاتهم لادخال المنتج التركي الى السوق العراقية.