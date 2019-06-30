حملة خيرية لطفل يلعب كرة القدم بيديه

الصباح الجديد – وكالات:

يعيش الطفل سانتيغي في عاصمة سيراليون فريتاون، ويحب أن يلعب كرة القدم كثيرا، لكن عجزه بسبب تشوه خلقي حال دون أن يلعب بقدميه.

فقـــد ولـــد ســانتيغي بتشوه جعل إحد قدميه ينثني بنحو عكسي، والأخـــــر ينقسم لاثنتـــين، ولا يمكنه المشي بهذه الحالة، فأصبح يستعمل يديه للعب كرة القدم مع أصدقائه.

يركض ويتحرك يمينا ويسارا، على أرض ترابية خشنة، ويرتدي بيديه حذاء باليا، لكن عشقه للعبة ساعده على تجاوز كل هذه العقبات.

و قال سانتيغي في مقابلة مع وكالة رابتلي: ألعب كرة القدم لأنها الشيء الوحيد الذي يسعدني”، كما نوه المهاجم الناشئ إلى أنه سجل أهدافا كثيرة وأن اللاعب المفضل لديه، محمد صلاح.

ونشر أحد عمال الإغاثة في مؤسسة إليزابيث ليغاسي أوف هوب “ELOH” الخيرية فيديو لسانتيغي في المملكة المتحدة، وانتشر على الإنترنت بنحو كبير، فتم إنشاء حملة خيرية لجمع الأموال وشراء أطراف اصطناعية ولباس ليفربول للطفل.

ويعد سانتيغي واحد من 850 طفلا يعانون من هذا النوع من الإعاقة، والذي تدعمه منظمة “وورلد هوب إنترناشيونال” في فريتاون.