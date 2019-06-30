إليسا تحيي بعض “كامل العدد”

الصباح الجديد – وكالات:

أحيت النجمة اللبنانية إليسا حفلًا غنائيًا ضخمًا في المغرب ضمن فعاليات مهرجان “موازين” وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات. وحمل الحفل شعار “كامل العدد”.

وقدمت إليسا خلال الحفل مجموعة من أغانيها التي لاقت تفاعلًا من كل عشاقها ومحبيها، منها: “في أول الحكايات، ولو تعرفوه، وسهرنا يا ليل”، وغيرها من الأغاني، وسجل الحفل حضورا جماهيريا فاق كل التوقعات ويعد الأعلى هذا العام في المهرجان.

جدير بالذكر أن إليسا طرحت في الصيف الماضي ألبوم “إلى كل اللي بيحبوني”، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، كما بدأت التحضير لألبومها الجديد المقرر طرحه المدة المقبلة.