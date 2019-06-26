«طائرة الموهوبين» يعلن تحضيراته لبطولة أندية الناشئين

ينظم جولات ميدانية للمدارس ويستقطب عناصر جديدة

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية بالكرة الطائرة في دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات/ وزارة الشباب والرياضة، ان جولات عدة اقيمت للمدارس اثمرت عن استقطاب نحو 11 لاعباً تولدات 2004/2010.

وقال مدير المركز الوطني بالكرة الطائرة، علاء شاكر، ان جولات اقيمت لمتابعة اللاعبين في المدارس باشراف الملاكات التدريبية العاملة في المركز، حيث تم استقطاب مجموعة جديدة من اللاعبين لتعويض اللاعبين الذين غادروا المركز الوطني صوب الأندية بعد وصول اعمارهم إلى الحد الذي يؤهلهم للعب في دوري الكبار.

واشار إلى ان المركز الوطني بدأ يتحضر للمشاركة في بطولة أندية الناشئين المقررة في الأسبوع الأول من شهر آب المقبل سعياً للحفاظ على لقبه الذي توج به عن جدارة في الموسم السابق. واشار إلى ان هنالك جدولاً جديدأً اعده المركز للمدربين بالاشراف على المواهب، فتم اعتماد المدرب معد عراك لفئة اللاعبين الجدد المبتدئين، والمدرب د. علاء عبد الرضا للاشراف على فريق فئة 2004/2005، في حين اسندت مهمة الاشراف على اللاعبين فئة تولد 2003، للمدربين د. عمر سعيد وعبد الله ياسين.

وثمن شاكر جهود المدربين في العمل وكذلك حرص اللاعبين على تادية الوحدات التدريبية بالشكل المتميز، منوها إلى ان لاعبي المركز الوطني في بغداد والمحافظات امام فرصة ثمينة للالتحاق بمنتخب الناشئين مواليد 2001/2004 الذي سيبدأ تحضيراته يوم 10 تموز المقبل للمشاركة في البطولة العربية المقررة في الأردن ابتداء من 5 أيلول المقبل، مبينا بصفته مشرفا على المنتخب ان للاعبي الأندية ستكون حصة في تمثيل المنتخب الوطني لفئة الناشئين بحسب الكفاءة والأهلية، حيث سيتم انتقاء المجموعة الأفضل من لاعبي المراكز والأندية لتمثيل العراق في المحفل العربي المقبل. وقال ان المركز الوطني بالكرة الطائرة منذ العام 2012، يؤدي تدريباته وينظم بطولات ويحصل على كؤوس وأوسمة، استطاع ان يقدم العشرات من اللاعبين إلى المنتخبات الوطنية والأندية التي تلعب في دوري الكبار او الدرجة الأولى، حيث يلعب سيف حسين ضمن المنتخب الوطني الأول وهو الذي امضى بالمركز الوطني 5 سنوات، انطلق نحو الاضواء لاعبا في منتخب الناشئين ثم منتخب تحت 23 عاماً، وحاليا بالوطني الأول، وهنالك لاعبين اخرين يمثلون أندية الجيش والصناعة والشرطة والمقدادية وغيرها من اندية المحافظات.