مباراة استذكارية لشهداء الرياضة في المحمودية

بغداد ـ عدوية الشمري:

في مبادرة إنسانية ووطنية اقدم عليها الكابتن مصطفى بجاي نجم منتخب الصالات بإقامة مباراة لرواد المحمودية وروراد المنتخب الوطني منهم علي وهاب و عباس عبيد وشقيقه حيدر ووليد ضهد وعلي خلف ووسام كاصد ومؤيد خالد علي منصور وعبد الرزاق ابو الهيل. وتاتي هذه المباراة استذكارا لشهداء الرياضة في قضاء المحمودية منهم المرحوم الشهيد عامر خلف وكذلك أسرته و الكابتن المرحوم علي حمزة، او «قيقي» كما ينادوه محبيه من الجمهور.. وقد حضر هذا الكرنفال عدد من الفنانيين الكبار ومسؤولين من الفرقة ١٧ في الجيش العراقي.. ونال ات المباردة استحسان الحضور الذين ثمنوا موقف الكابتن بجاي وجميع من حضر للمساهمة في استذكار الرياضيين الراحلين في قضاء المحمودية.