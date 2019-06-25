  • الثلاثاء , 25 يونيو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة
    • آخر الأخبار
  • العراق وألمانيا يبحثان الأزمات التي تتعرَّض لها منطقة الشرق الأوسط

العراق وألمانيا يبحثان الأزمات التي تتعرَّض لها منطقة الشرق الأوسط

آخر الأخبار
0 تعليق
27 views

بغداد – الصباح الجديد :

بحث وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم، الثلاثاء، مع نظيره الألمانيِّ هايكو ماس الأزمات التي تتعرض لها منطقة الشرق الأوسط.

وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت ” الصباح الجديد “ان ‘الحكيم أجرى اتصالاً هاتفيَّاً مع نظيره الألمانيِّ هايكو ماس، واتسم الحديث بالشُمُوليَّة، وتناول الموضوعات كافة التي تهمُّ البلدين، علاوة على تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا’.

وأضاف أن ‘تم بحث الأزمات التي تتعرَّض لها منطقة الشرق الأوسط، وأهمِّية تقديم الحُلول السياسيَّة الناجعة، والاضطلاع بمُبادَرات تستهدف إنهاء الصراع، وتحقيق الأمن، والاستقرار في هذه المنطقة الحسَّاسة على مُستوى العالم’.

وأشاد الحكيم بحسب البيان، بـ ‘العلاقات الثنائيَّة بين البلدين مُتطلّعاً لأن تشهد المرحلة القادمة نقلة نوعيَّة في مُختلِف مجالات التعاون والذي يُعَدُّ تطوُّراً رئيساً في العلاقات الثنائيَّة’.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة