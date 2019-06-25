العراق وألمانيا يبحثان الأزمات التي تتعرَّض لها منطقة الشرق الأوسط

بغداد – الصباح الجديد :

بحث وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم، الثلاثاء، مع نظيره الألمانيِّ هايكو ماس الأزمات التي تتعرض لها منطقة الشرق الأوسط.

وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت ” الصباح الجديد “ان ‘الحكيم أجرى اتصالاً هاتفيَّاً مع نظيره الألمانيِّ هايكو ماس، واتسم الحديث بالشُمُوليَّة، وتناول الموضوعات كافة التي تهمُّ البلدين، علاوة على تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا’.

وأضاف أن ‘تم بحث الأزمات التي تتعرَّض لها منطقة الشرق الأوسط، وأهمِّية تقديم الحُلول السياسيَّة الناجعة، والاضطلاع بمُبادَرات تستهدف إنهاء الصراع، وتحقيق الأمن، والاستقرار في هذه المنطقة الحسَّاسة على مُستوى العالم’.

وأشاد الحكيم بحسب البيان، بـ ‘العلاقات الثنائيَّة بين البلدين مُتطلّعاً لأن تشهد المرحلة القادمة نقلة نوعيَّة في مُختلِف مجالات التعاون والذي يُعَدُّ تطوُّراً رئيساً في العلاقات الثنائيَّة’.