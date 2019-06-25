التعليم تمنع دخول المستثمرين والمتعاقدين معها إلى الجامعات الأهلية

بغداد – الصباح الجديد :

وجهت وزارة التعليم العالي البحث العلمي، اليوم الثلاثاء، الجامعات والكليات الأهلية ومعهد العلمين, بمنع دخول المستثمرين وأصحاب عقود إيجار الأراضي والأبنية إلى الحرم الجامعي.

وقال مدير دائرة التعليم الجامعي الأهلي إيهاب ناجي عباس بحسب بيان للوزارة تلقت “الصباح الجديد “، نسخة منه، ان “وزير التعليم العالي الدكتور قصي السهيل وجّه بمنع دخول المستثمرين وأصحاب عقود إيجار الأراضي والأبنية الخاصة بالجامعات والكليات الأهلية ومعهد العلمين للدراسات العليا إلى الحرم الجامعي، فضلا عن غلق وعدم فتح إي مكتب لهم داخل الجامعات والكليات كافة”، مشددا على “اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق الكليات والجامعات التي لا تلتزم بهذا التوجيه”.

وأضاف عباس أن “الوزارة منعت التدريسيين المعاقبين بموجب أوامر لجان تحقيقية أو تفتيشية أو أوامر إنهاء تكليف أو إعفاء بسبب الإخلال بالواجبات الوظيفية من تولي عضوية أو رئاسة أية لجنة من اللجان العلمية أو الفنية أو الإدارية ضمن اطر عمل الجامعة أو الكلية.

واكد “ضرورة الالتزام بالمعايير العلمية والشروط القانونية الخاصة في ترشيح رؤساء الأقسام ومعاوني العمداء وبحسب الدرجات العلمية المعتمدة من ذوي الكفاءة والنزاهة والابتعاد على إشراك أعضاء غير مخولين قانونا في مجالس الجامعات والكليات مما يتيح أن تأخذ العملية الأكاديمية أبعادها الحقيقية دون ادنى تدخلات”.

ودعا عباس الى “مراعاة استحقاق الأساتذة والمتعاقدين خلال العطلة الصيفية والالتزام بالسياقات القانونية بدفع رواتبهم وعدم قطعها”.