انطلاق حزمة من المشاريع المهمة ضمن القطاع الصحي في بغداد

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت محافظة بغداد، الثلاثاء، انطلاق حزمة مهمة من المشاريع الصحية في العاصمة ضمن حملة خدمة بغداد شرف لنا.

وقال معاون محافظ بغداد لشؤون الصحة والبيئة قيس الكلابي, خلال مؤتمر عقده في مبنى المحافظة مع مديري صحة بغداد: “نعلن لكم انطلاق المرحلة الثانية من حملة (خدمة بغداد شرف لنا) الخاصة بقطاع الصحة”.

وأكد، أن “حكومة بغداد المحلية ومن منطلق حرصها على الارتقاء بالواقع الصحي والبيئي وضعت خطة متكاملة لتقديم خدماتها لكافة البغداديين لاسيما في اطراف العاصمة التي عانت طويلاً من التلوث وانعدام او نقص الابنية والخدمات الصحية”.

وأشار الكلابي، إلى أن “محافظة بغداد وبجهود حثيثة ومتواصلة نجحت باستحصال الموافقات الحكومية لأطلاق التخصيصات اللازمة للبدء بتنفيذ الخطة ، واستئناف العمل بالمشاريع المتوقفة وتسريع وتيرة العمل بها”.

ولفت إلى، “استئناف العمل في بناء المستشفيات الكبرى سعة ٢٠٠ سرير و٤٠٠ سرير مثل الفضيلية والشعب والحرية وملحق مستشفى النعمان مع التجهيز الكامل للأجهزة الطبية والملحقات الخدمية لها والعمل جار في مستشفى الشيخ الضاري وتصاعد وتيرة الانجاز لتلك المشاريع بعد نجاح محافظ بغداد باطلاق مستحقات الشركات المنفذة”.

وتابع الكلابي، أن “الخطة ستشمل ايضا بناء المراكز الصحية لاغلب النواحي والاقضية وداخل حدود الامانة حيث باشرت المحافظة باعداد متطلبات بناء ٦ مراكز صحية في جانبي الكرخ والرصافة وبالتنسيق مع وزارة التخطيط ، فضلا عن اعداد متطلبات مشروع محطات معالجة النفايات الخاصة بمستشفيات بغداد وسيتم اعلانها قريباً”.

ولفت معاون محافظ بغداد، إلى “اعداد متطلبات مشروعي تجهيز ( اجهزة ) طبية خاصة بالثلاسيميا والاجهزة الطبية الخاصة ببعض المستشفيات المهمة والتي هي بتماس مباشر مع حاجات المواطن البغدادي، الى جانب متابعة مشاريع وزارة الصحة في الاقضية والنواحي ومفاتحة الجهات المعنية وذات العلاقة لاستئناف العمل فيها مثل مستشفى الحسينية بواقع ٢٠٠ سرير، ومستشفى الحسين في معامل بواقع ١٠٠ سرير، وانشاء البناية الاستشارية في مستشفى المدائن”