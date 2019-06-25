داليا مصطفى تُحذِّر الفنانين من نصّاب كانت ضحيته

الصباح الجديد – وكالات:

كشفت الفنانة المصرية داليا مصطفى عن تعرضها للنصب من أحد الأشخاص الذي خدعها بمنصبه ونصب عليها هي وعدد من النجوم.

ونشرت داليا مصطفى صورة للشخص الذي اتهمته بالنصب عبر صفحتها الشخصية على موقع «إنستغرام»، وأرفقتها ببيان توضيحي قالت فيه: تحذير بعدم التعامل مع المدعو فتحي عبد الرؤوف، اذ إن المدعو قام بالاحتيال على الفنانة داليا مصطفى بعدم سداد مستحقاتها مقابل عمل ترويجي، وقام بالمماطلة في السداد لأكثر من مرة، وبعد عدد كبير من المحاولات الفاشلة والوعود التي لم ينفذها اختفى، وقام بإغلاق هواتفه وقنوات الاتصال به.

وأضافت في البيان: بالبحث عنه تبين أنه ليس صحافيا كما ادّعى، ولا عضوا في النقابة بناء على عدد من المصادر، وأنه قام بمثل هذه الأعمال من قبل مع أكثر من شخصية عامة بعدم تسديده مبالغ مالية مقابل اتفاقات معهم، وسنقوم بعمل بلاغات ضد المدعو في كل الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المطلوبة ضده.

يذكر أن داليا مصطفى شاركت في رمضان 2019 بمسلسل “قمر هادي” مع هاني سلامة ويسرا اللوزي، والعمل من تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز.