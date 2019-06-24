المركز الوطني للملاكمة يشارك في دورة التصنيف STAR/1

إعلام شؤون الاقاليم والمحافظات:

تشارك الملاكات التدريبية العاملة في المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية للملاكمة التابع لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة ، في الدورة التدريبية الدولية لنيل التصنيف الثالث تدريبياً ( one star ) التي يقيمها الاتحاد العراقي للملاكمة على قاعة المحاضرات في المركز الوطني لكرة الطائرة ، للمدة من الثامن عشر من حزيران الحالي ولغاية الثامن والعشرين منه، ويحاضر فيها المدرب الدولي من تونس مكرم بن محمد .

مدير المركز الوطني للملاكمة د. رافد اسماعيل اكد ان الدورة الدولية تمنح التصنيف الدولي الذي يؤهل الملاكات التدريبية المحلية من المشاركة في المنافسات العالمية ، مشيراً الى ان معظم مدربي مركزه يشاركون حاليا في الدورة التي تتضمن محاضرات نظرية وتطبيقات عملية وتركز على المستجدات في علم التدريب الخاصة برياضة الفن النبيل .

يذكر ان المركز كان قد ضّيف العام الماضي الدورة التدريبية الدولية ( one star ) الخاصة بمنح التصنيف الثاني عالمياً وقد ناله مدرب المركز الوطني رسول جبر.