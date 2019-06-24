ثنائية الأرجنتين تبخر أحلام قطر في كوبا أميركا

ميسي: لا مجال للأخطاء أمام فنزويلا

ريوي جانيرو ـ وكالات:

حجز المنتخب الأرجنتيني بطاقته إلى الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أميركا 2019، بفوزه مساء أول أمس على نظيره القطري بهدفين نظيفين، على ملعب «جريميو» في ختام منافسات المجموعة الثانية.وسجل لاوتارو مارتينيز (4) وسيرجيو أجويرو (82) هدفي الأرجنتين.وبهذه النتيجة، يحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الثاني بالمجموعة برصيد 4 نقاط، متفوقا على باراجواي التي اكتفت بنقطتين إثر الهزيمة أمام كولومبيا متصدرة المجموعة (9 نقاط) بهدف نظيف، أما قطر فتلقت هزيمتها الثانية مقابل تعادل وحيد مع الباراجواي.وتلتقي الأرجنتين في الدور ربع النهائي مع فنزويلا ثانية المجموعة الأولى يوم الجمعة المقبل.

ووفقًا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن ميسي دخل قائمة أكثر 10 لاعبين خوضًا للمباريات، في تاريخ كوبا أميركا.وتساوى ميسي بهذا الرقم مع الثنائي، تيدورو فرنانديز لاعب بيرو، وخوسيه بوستامانتي لاعب بوليفيا.

وفاز منتخب الأرجنتين على قطر بهدفين دون رد، لحساب الجولة الختامية للدور الأول، سجلهما لوتارو مارتينيز وسيرجيو أجويرو، ليضمن تأهله لدور الثمانية برصيد 4 نقاط، في وصافة المجموعة الثانية.

وشدد ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، على ضرورة تفادي الأخطاء خلال المباراة المقبلة ضد فنزويلا، في ربع نهائي بطولة كوبا أميركا 2019.

ونجح المنتخب الأرجنتيني في التأهل للدور الثاني بعد تحقيق أول فوز له في البطولة، اليوم الأحد، على حساب قطر (2-0)، في الجولة الختامية لدور المجموعات، ليحصد 4 نقاط وضعته في المركز الثاني بالمجموعة الثانية.

وأبرزت صحيفة «أوليه» الأرجنتينية تصريحات ميسي عقب المباراة، والتي اعترف خلالها بأنه لم يعد هناك مجال للخطأ، وذلك قبل مواجهة فنزويلا، الجمعة المقبل.وأضاف «لقد لعبنا بشكل جيد أمام قطر، والأهم أننا حققنا الفوز في النهاية، أردنا مباراة مثلها، لكسب الثقة والهدوء».

وفي ختام تصريحاته، أثنى البرغوث على الدعم الذي حصل عليه اللاعبون من الجماهير الأرجنتينية، مشيدًا بمؤازرتهم الدائمة لمنتخب بلادهم.

ووفقًا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن أجويرو وصل للهدف الـ40 في مسيرته بقميص الأرجنتين، خلال 93 مباراة، ليصبح ثالث لاعب في تاريخ التانجو يصل لهذا الرقم، بعد ليونيل ميسي (68 هدفًا)، وجابرييل باتيستوتا (54 هدفًا).. ويعتبر هذا الهدف هو الثامن لنجم مانشستر سيتي الإنجليزي، في تاريخ مشاركاته في كوبا أميركا، خلال 17 مباراة في هذه المسابقة.

وأسدلت الستارة على مباريات المجموعة الثانية، أول أمس، حيث نجح منتخب الأرجنتين في اللحاق بركب المتأهلين بحلوله وصيفاً خلف كولومبيا.

وتغلبت الأرجنتين على قطر 2-0 لتحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط، خلف كولومبيا الأولى برصيد 9 نقاط، فيما حلت باراغواي ثالثة برصيد نقطتين.وبهذه النتائج ضمن منتخب أوروغواي من المجموعة الثالثة التأهل قبل خوضه الجولة الأخيرة، وكذلك عبر منتخب بيرو من المجموعة الأولى أيضاً.وجاء تأهل بيرو ثالثة المجموعة الأولى بسبب جمعها 4 نقاط، فيما جمعت باراغواي ثالثة الثانية نقطتين فقط.

والأمر عينه ينطبق على أوروغواي، 4 نقاط، في المجموعة الثالثة، حيث حتى وإن أنهى رفاق لويس سواريز دور المجموعات بالمركز الثالث فسيتأهلون للتفوق على باراغواي.ويبقى الصراع على البطاقة الثامنة بين اليابان والإكوادور، حيث سيضمن الفائز التأهل، في حين أن تعادلهما سيؤهل باراغواي.

يذكر أن أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث يتأهلان إلى ربع النهائي إلى جانب أول وثاني كل مجموعة.