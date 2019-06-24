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العراق وتونس يوقعان مذكرة تفاهم شبابي رياضي

رياضة
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إعلام الشباب والرياضة
وقع وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض مذكرة تفاهم مع وزيرة شؤون الشباب والرياضة التونسية سنية بن الشيخ تضمنت بنود عدة وأبرز ما جاء فيها الآتي:
أولاً: الجانب الشبابي : يتضمن التبادل في قضايا الشباب وبحوثهم ودراستهم وكل ما يتعلق في هذا الجانب فضلا عن تبادل الخبرات والوفود .
ثانياً: الجانب الرياضي : تبادل الخبرات والتنسيق المشترك في المحافل العربية والدولية وتبادل الدراسات والبحوث الرياضية .. وثالثا: جانب المنشآت : تبادل الخبرات في مجال المنشآت الرياضية والشبابية وصيانتها .. ورابعاً الطب الرياضي ومكافحة المنشطات: التعاون والتنسيق في مجال الطب الرياضي ومكافحة المنشطات .
وخامساً: التعاون في مجالات اخرى، منها تنسيق الجهود في المحافل الدولية والمنظمات الشبابية والرياضية.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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