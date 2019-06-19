نسرين طافش تدافع عن “جن”

الصباح الجديد – وكالات:

نشرت الفنانة، نسرين طافش، منشورًا مطولاً علَّقت فيه على مشاهد القبلات في التمثيل، مُدافعةً عنها، واستشهدت بقبلات الحب في أفلام الأبيض والأسود، التي جمعت نجوم الزمن الجميل أمثال، سعاد حسني، ورشدي أباظة، ومشاهد القبل في الأفلام العالمية، التي حققت نجاحًا كبيرًا مثل الفيلم الشهير “تيتانك”.

وعبّرت طافش في منشور لها عبر حسابها في “إنستغرام”، قائلةً، “قبلة الحب جميلة طالما غايتها جميلة سواء في التمثيل او الحقيقة او حتى على البساط الأحمر “الريد كاربت”، تمثيلًا. هذا رأيي فقط، لست مضطرة لإقناع أحد او أطالب أحد بتبينه.

واختتمت نسرين المنشور بقولها، “يتوجبُ على الأهل أن يخافوا على أبنائهم من مشاهد العنف والدم، وليسًّ مشاهد الحب والقُبلات”.

وأغلقت الفنانة خانة التعليقات، تجنبًا لأي تعليقاتٍ سلبية. جاء هذا المنشور بعد الجدل الكبير، الذي رافق عرض مسلسل “جن”، أول مسلسل عربي – أردني من إنتاج شركة نتفليكس العالمية، والذي واجه هجومًا كبيرًا بسبب مشاهد القبلات والشتائم التي تضمنها.

على صعيد آخر تستعد طافش، لإطلاق ألبومٍ غنائي جديد، اذ أصدرت مؤخرًا ثلاث أغان من الألبوم، وهي “عايزين نفرح فرحونا”، و”اهلاً وسهلاً بالأحباب”، و”مو صدق حبك”.