فنزويلا تحرج البرازيل في مباراة الأهداف الملغية بكوبا أميركا

تيتي يبرئ التحكيم.. و دوداميل يحيي تقنية الفيديو

ريودي جانيرو ـ وكالات:

فشل المنتخب البرازيلي في حسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من كوبا أميركا، واكتفى بالتعادل السلبي مع ضيفه الفنزويلي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، فجر أمس، الأربعاء، بمدينة سلفادور.

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا كبيرا، حيث ألغى الحكم التشيلي خوليو جونزاليس 3 أهداف للسيليساو، وسط اعتراض من البرازيليين.وهذا هو التعادل الثاني في تاريخ مواجهات البرازيل وفنزويلا بالبطولة، مقابل 6 انتصارات للسامبا، بينما لم ينجح فريق العنابي اللاتيني في الفوز بأي مباراة.

وتصدر منتخب البرازيل المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بعد انتهاء مباريات الجولة، بفارق الأهداف فقط عن منتخب بيرو، الذي تغلب في وقت سابق على بوليفيا 3-1.واحتل منتخب فنزويلا المركز الثالث برصيد نقطتين، فيما تذيل منتخب بوليفيا المجموعة بلا رصيد.ويلتقي منتخب البرازيل نظيره بيرو في الجولة الثالثة، فيما يلعب منتخبا فنزويلا وبوليفيا وجها لوجه مساء السبت المقبل.

وعلَّق أدينور ليوناردو باتشي «تيتي»، المدير الفني لمنتخب البرازيل، على تعادل فريقه بدون أهداف مع فنزويلا،وقال تيتي، في تصريحات أبرزتها شبكة «جلوبو سبورت» البرازيلية: «ليس لدي أي شكوى بشأن تقنية الفيديو»، وذلك عقب إلغاء 3 أهداف لراقصي السامبا، خلال المباراة.

وأضاف: «كانت قرارات تقنية الفيديو صحيحة في المباراة، وخلال هذه المواقف يجب على الفريق أن يظهر بشكل ناضج بدلًا من إلقاء اللوم على الفنيين».وتابع: «تحقيق العدالة في المباراة؟.. الإعادة أظهرت أنَّ لاعبينا كانوا متسللين، ولذلك ليس لدي ما أشتكي بشأنه فيما يخص التحكيم».وحول قيام جماهير البرازيل بإطلاق الصافرات والاستهجان من أداء الفريق، صرح تيتي: «إذا كنت في موقف الجماهير فسأقوم بنفس الأمر، فهم يريدون أن نحرز أهدافًا وأنا أتمنى نفس الأمر».

وأوضح مدرب البرازيل بأنه غير سعيد بعدم تحويل اللمسات الأخيرة أمام المرمى إلى أهداف، مشيرًا إلى أن حارس فنزويلا تصدى لكرة واحدة فقط من ريتشارليسون في الشوط الأول.وأردف: «غياب نيمار؟ إنه يؤثر على أي فريق، لأنه ضمن أفضل 3 لاعبين في العالم، وأريده أن يتعافى من الإصابة، ولكننا نملك القدرات للعب وتمريرالكرة حتى في حالة غياب نجم سان جيرمان».

واستطرد: «دخلو فرناندينيو؟ إنه كان بمثابة محطة أخرى لبناء اللعب، كما أنَّ كاسيميرو، حصل على إنذار في المباراة».وأتم: «نيريس أم إيفرتون؟ من المهم أن يكون لديك بانتظام لاعبون شباب في الفريق، لكن عندما انضم لنا نجم أياكس قدم مردودًا أفضل كما أنه تحسن مع الوقت».

من جانبه، اعتبر مدرب منتخب فنزويلا، رافائيل دوداميل، التعادل السلبي أمام البرازيل، في ثاني جولات المجموعة الأولى ببطولة كوبا أميركا 2019، بمثابة «نتيجة تاريخية»،في حين احتفى بفاعلية حكم الفيديو المساعد (فار)، الذي ألغى 3 أهداف لصاحبة الأرض.وفي مؤتمر صحفي عقب انتهاء المباراة، قال دوداميل «فليحيا الفار، مرحبا بالفار».

وأكد المدرب الفنزويلي أنه «سعيد وراضٍ وفخور»، لأن فريقه «قدم عملا رائعا» وحقق نتيجة «تاريخية».وأبرز أن هذا الأمر «له أهمية كبيرة لأنه يتعلق بالتعادل أمام البرازيل في البرازيل»، مضيفا «يجب الاستمرار على هذا النحو من أجل التأهل لربع نهائي كوبا أميركا».

ومع ذلك، حذر دوداميل من أن «العامل الأهم في كل هذا هو احتواء الفرحة، التي منحتنا إياها هذه النتيجة، يجب الاستمتاع بالتأكيد لأن هذا أمر تحقق بعد جهد كبير، لكن من أجل أن يصبح لذلك قيمة يجب أن نتأهل».

وعن تدخل حكم الفيديو المساعد، أقر بأن فريقه «بشكل ما استفاد» من قرارات هذه التقنية، لكن ليس بمعنى حصوله على شيء لا يستحقه، مؤكدا صحة القرارات.وحول الخصم القادم لفنزويلا في دور المجموعات، أكد «ضرورة احترام منافس مثل بوليفيا، والعمل من أجل تحقيق الفوز».