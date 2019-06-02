التجارة تنظم جولات تفقدية لعدد من المطاحن العاملة في بغداد

ارسال لجان رقابية الى مطاحن ميسان والانبار

بغداد _ الصباح الجديد :

اجرت الشركة العامة لتصنيع الحبوب في الوزارة جولات تفقدية لعدد من المطاحن العاملة في جانب الرصافة من بغداد .

واوضح مدير عام الشركة حسين سامي خلال جولته التي شملت عدد من المطاحن الاهلية في قاطع الرصافة ومنطقة كمب سارة ، أن الزيارة جاءت استكمالا للزيارات الميدانية التي بدأت بمطاحن قاطع الكرخ ومنطقة عويريج وذلك برفقة فريق رقابي ونوعي متخصص بأقسام التنظيف والترطيب والإنتاج والطحن حيث تم الاطلاع على خزانات المياه المستعملة في الترطيب ونوعية الحبوب الداخلة بالإنتاج والطحين المنتج .

ولفت المدير العام الى انه جرى خلال الجولة سحب نماذج من الإنتاج لأغراض الفحص المختبري فضلا عن الاشراف على تجارب فحص الخبازة الموقعية ومعايرة أكياس الطحين ، وقد أسفرت الزيارة عن رصد عدد من المخالفات النوعية وغير النوعية أحيلت الى الأقسام واللجان المختصة لتطبيق الشروط الجزائية بحق المخالفين .

من جانبها اعلنت الشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة عن تنفيذ لجانها الرقابية جولات تفتيشية لمطاحن ميسان والانبار .

وقال المدير العام ان فرقا رقابية ونوعية مشتركة تابعة للشركة اجرت زيارات لمطاحن ميسان والانبار للوقوف على عمليات الانتاج والتوزيع ،

حيث شملت الزيارة مطاحن العلمين والربيعي وابن مرهون في الانبار لمتابعة الاجراءات الفنية والنوعية المتخذة لتحسين الانتاج وتعديل الانحرافات المؤشرة ازاءها ، فيما قامت لجان التفتيش والمتابعة في ميسان بسحب النماذج للحبوب وحبوب الكسر الاول والطحين المنتج لفحصها مختبريا اضافة الى معايرة اوزان الاكياس المعبئة بالطحين فضلا عن فحص اكياس التعبئة والاشراف على فحص الخبازة الموقعية .

ولفت المدير العام الى انه تم فحص ومتابعة مستلزمات السلامة المهنية والدفاع المدني ، فيما اظهرت تقارير الانتاج تجاوز نسب التجهيز للحصة الرابعة نسبة 20‎ %‎ وان عملية التوزيع مستمرة بإشراف ادارة الفرع واللجان الرقابيـة