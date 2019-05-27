خبراء يحذرون من الواقيات الشمسية

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أظهرت دراسة خبراء من وكالة الغذاء والدواء الأميركية الأخطار الجسيمة التي يسببها استعمال شتى أنواع الكريمات الواقية من الشمس.

وبحسب احدى المجلات الطبية التي نشرت الدراسة ، أن مخاطر الواقيات الشمسية تنبع من خطر المركبات الكيميائية العضوية فيها، التي تمنع وصول أشعة الشمس فوق البنفسجية للجلد، لكن دم الإنسان يقوم بامتصاصها إذا ما استعملت بكثرة.

وشارك في الدراسة 24 شخصاً من المتطوعين الأصحاء من الجنسين ويبلغ متوسط أعمارهم 35 عاماً. ووضع المشاركون كريمات واقية من الشمس أربع مرات في اليوم لمدة أربعة أيام، اذ غطت المراهم نسبة 75% من سطح أجسادهم.

وأظهرت النتائج، بعد أن أخذت عينات من دم المتطوعين، أن الاستعمال الدوري المنتظم لمستحضرات الوقاية من الشمس على الجلد يؤدي إلى زيادة كبيرة في محتوى المواد الضارة، التي تجاوزت عتبة السلامة المحددة من قبل إدارة الأغذية والدواء كالأوكسي بنزون وأوبوبينزون وأوكتوكريلين وإيكسامول.

ويمكن لهذه المركبات، وفقاً للعلماء، أن تسبب اضطرابات هرمونية لدى البشر وتهدد عمل الجهاز التناسلي إضافة لتأثيرها المسرطن.