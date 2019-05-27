قط «شرس» يعود بعد 150 عاماً من إعلان انقراضه في بريطانيا

متابعة الصباح الجديد:

أعلن أحد نشطاء حماية البيئة في بريطانيا ، عن عودة القط الإنجليزي البري، على الرغم من إعلان انقراض هذا الحيوان منذ القرن التاسع عشر، وفق ما ذكـرت وسائـل إعـلام بريطانيـة.

وقال الناشط البيئي ديريك غاو، إن 3 مجموعات من القطط البرية الإنجليزية بدأت بالظهور مجدداً، بعد اختفائها منذ ما يزيد عن 150 عاماً، بحسب ما ذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية.

وأضاف الناشط البيئي غاو، وهو خبير مجال إكثار الثدييات، إنه بدأ بإنشاء أول مجمع لتربية القطط البرية في مزرعته الواقعة غربي منطقة ديفون، جنوب غربي إنجلترا.

ويأمل غاو بعرض القطط في المجمع هذا العام، على أن يتم إطلاقها في البرية في غضون 3 أعوام.

ويهدف ديرك إلى تربية عدد كاف من القطط البرية الإنجليزية، بحيث يصار إلى توليد نحو 150 من صغار القطط البرية كل عام.

يشـار إلـى أن هـذه القطـط الشرسـة كانـت منتشرة فــي جميـع الغابـات الإنجليزيـة علـى نطاق واسع، لكنها انقرضــت فـي ستينيـات القـرن التاسع عشر، بعد موجـات مـن المطـاردة المحمومـة والصيـد الجائـر لهـا، حيث سجلت آخر رؤية لهـا فـي عـام 1849.