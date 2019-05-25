لجنة لانصاف حملة شهادة الدبلوم في الاستحقاقات الوظيفية وسلم الرواتب

وجه بها وزير التخطيط..

بغداد _ الصباح الجديد:

وجه وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي بتشكيل لجنة من وزارة التخطيط لمتابعة قضية حملة شهادة الدبلوم في العراق، وانصافهم في الاستحقاقات الوظيفية وسلم الرواتب، مع الجهات ذات العلاقة في السلطتين التشريعية والتنفيذية.

فيما أكد الوزير خلال استقباله في مكتبه وفداً من اللجنة التنسيقية لحاملي شهادة الدبلوم، بحضور الدكتورة هناء إسماعيل مدير عام الدائرة القانونية في وزارة التخطيط، استمرار الوزارة في متابعة موضوع معالجة العناوين الوظيفية لهذه الشريحة منذ بداية العام الجاري مع الجهات ذات العلاقة في السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وبهدف تحقيق نتائج ملموسة في أقرب وقت ممكن لحملة شهادة الدبلوم،

وجه الدكتور نوري الدليمي بعقد لقاء موسع خلال الأيام القليلة المقبلة مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحضور وزارة التخطيط، وممثلين عن اللجنة التنسيقية لحملة شهادة الدبلوم، والجهات ذات العلاقة في الحكومة المركزية،

لبحث جميع التوصيات الكفيلة بحل المشكلة للمصادقة عليها ومن ثم ورفعها إلى مجلس الوزراء.

هذا وثمن وزير التخطيط الجهود المخلصة التي اسهمت بها هذه الشريحة الهامة في مختلف القطاعات، مؤكداً حرص وزارة التخطيط على توفير جميع السبل الكفيلة بإنصاف هذه الشريحة الفاعلة ورفع الحيف عنها.