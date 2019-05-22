  • الأربعاء , 22 مايو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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محكمة أصابعي

ملحق زاد
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عدنان الفضلي

من يأخذني اليها الآن؟
من يشدّ ياقة قميصي البالية
يخلعها عن الجرح الذي في رقبة الفكرة؟
من يسلّم لي مفتاح الأرض البكر
أقيم عليها مع ذكريات خاملة؟
من يدفع بالنيابة عني ..
رسوم إستئجار نافذة خضراء
تطلّ على فتحة قيامتها؟
من يخدش بي حياء النهر المتورم
الذاهب الى ما دون فوانيسها؟
من يدسّ لي ورقة بيضاء
مختومة بشفاه لزجة؟
من يقيم بغرفتي ..
قداساً للناجين من معارك الأسرّة؟
من يعيد لي طرف سلالتي ..
لأصعد حيث (اورنمو)؟
من يشهد أمام محكمة اصابعي ..
أني أكثر من يجيد الشتم والملامسة؟
من يفند لي ..
أن زليخة ماقدّت قمصان البحر
ولم تقطع أكفّ بنات اأفكاري؟
من يرشد نجمتي ..
الى مستقر صدر إنفلت لها؟
من يحفر بي ..
إنتباهة مؤطرة بأسافين عربية
تفرّ بين الأسماء المخمورة؟
من يدفع باتجاهي ..
ثدياً يتمم نقص الحنان بداخلي؟
من يشرح لي صدر أنثى جامحة ..
تقف على منصة الشعر المالح؟
من يطلق حملة ..
لإصطياد المفردات الحمر
وإقامة حفل شواء على ناصية الليل؟
من يقتحم أسوار مملكة الصمت
يستمع لأغنيات الساكنين؟
من يبرر لي غواية السماء
للأقمار المرتسمة نونات بلا نقط؟
من يشمّر عن ساعده ..
ليبني لي قصوراً ايروسية
تغازل حقل رمان حبيبتي؟
من يدركني الان ..
ويلزمني الحجة بأني لست مجنوناً؟

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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