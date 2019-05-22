محكمة أصابعي

عدنان الفضلي

من يأخذني اليها الآن؟

من يشدّ ياقة قميصي البالية

يخلعها عن الجرح الذي في رقبة الفكرة؟

من يسلّم لي مفتاح الأرض البكر

أقيم عليها مع ذكريات خاملة؟

من يدفع بالنيابة عني ..

رسوم إستئجار نافذة خضراء

تطلّ على فتحة قيامتها؟

من يخدش بي حياء النهر المتورم

الذاهب الى ما دون فوانيسها؟

من يدسّ لي ورقة بيضاء

مختومة بشفاه لزجة؟

من يقيم بغرفتي ..

قداساً للناجين من معارك الأسرّة؟

من يعيد لي طرف سلالتي ..

لأصعد حيث (اورنمو)؟

من يشهد أمام محكمة اصابعي ..

أني أكثر من يجيد الشتم والملامسة؟

من يفند لي ..

أن زليخة ماقدّت قمصان البحر

ولم تقطع أكفّ بنات اأفكاري؟

من يرشد نجمتي ..

الى مستقر صدر إنفلت لها؟

من يحفر بي ..

إنتباهة مؤطرة بأسافين عربية

تفرّ بين الأسماء المخمورة؟

من يدفع باتجاهي ..

ثدياً يتمم نقص الحنان بداخلي؟

من يشرح لي صدر أنثى جامحة ..

تقف على منصة الشعر المالح؟

من يطلق حملة ..

لإصطياد المفردات الحمر

وإقامة حفل شواء على ناصية الليل؟

من يقتحم أسوار مملكة الصمت

يستمع لأغنيات الساكنين؟

من يبرر لي غواية السماء

للأقمار المرتسمة نونات بلا نقط؟

من يشمّر عن ساعده ..

ليبني لي قصوراً ايروسية

تغازل حقل رمان حبيبتي؟

من يدركني الان ..

ويلزمني الحجة بأني لست مجنوناً؟