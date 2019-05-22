اليوم في ممتاز الكرة ديربي جماهيري بين الشرطة والجوية

12 فريقا يتنافسون على حجز بطاقتي الأضواء للموسم الجديد

بغداد ـ الصباح الجديد:

يضيف ملعب الشعب الدولي في الساعة 10 من مساء اليوم الخميس، لقاء الديربي البغدادي الجماهيري بين فريقي الشرطة والقوة الجوية لحساب الجولة التاسعة من المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز.. ويقف الشرطة في صدارة ترتيب فرق الدوري وله 67 نقطة، في حين يلاحقه الجوية بمركز الوصيف وله 58 نقطة.

ويتواجه في مباراة ثانية بملعب التاجي، الحدود وفريق الحسين في ملعب التاجي، ويملك فريق الحدود 32 نقطة بالمركز الثالث عشر، في حين لفريق الحسين 20 نقطة بالمركز التاسع عشر ما قبل الاخير.

اما مباراة السماوة والزوراء فستقام في ملعب السماوة يوم السبت المقبل.. اهل الدار يملكون 26 نقطة بالمركز الثامن عشر، وللضيوف 45 نقطة بالمركز الرابع، علما ان الزوراء يحمل لقب الدوري الممتاز للموسم السابق.

إلى ذلك، خطف الكهرباء تعادلا قاتلا من النجف في المباراة التي أقيمت مساء أول أمس، في استاد النجف الأولمبي.. سجل هدف النجف اللاعب أحمد عبد الحسين فيما سجل مراد محمد هدف الكهرباء.

الشوط الأول شهد أفضلية لفريق النجف الذي فرض سيطرته على المباراة واقترب كثيرا من مرمى الكهرباء وأضاع عددًا من الفرص قبل أن يبتسم له الحظ ويسجل من رأسية للاعب أحمد عبد الحسين في الدقيقة 42 من المباراة.

في الشوط الثاني كاد أحمد جبار أن يهز شباك الكهرباء بهدف ثاني من تسديدة قوية أبعدها الحارس، لكن الكهرباء أجرى تبديلات مكنته من فرض سيطرته على المباراة، وسجل هدف التعادل في الدقيقة 85 من المباراة بتسديدة صاروخية من اللاعب مراد محمد من خارج منطقة الجزاء ليعدل النتيجة ويخطف نقطة التعادل.. ورفع الكهرباء رصيده إلى النقطة 30 في المركز الرابع عشر فيما رفع النجف رصيده إلى النقطة 34 في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى، عاد الكرخ من ملعب الفيحاء بنقطة مهمة بتعادله السلبي مع نفط الجنوب بدون أهداف.. المباراة شهدت إهدار الفرص القليلة التي سنحت للفريقين ليخرجا بالتعادل السلبي.. الكرخ رفع رصيده إلى النقطة 53 في المركز الثالث ورفع نفط الجنوب رصيده إلى النقطة 34 في المركز التاسع.

من جانب اخر، وصلت تصفيات دوري الدرجة الاولى المؤهلة الى الدوري الممتاز لكرة القدم الى اخر محطتها، حيث يتنافس 12 فريقاً للتاهل الى ممتاز الكرة.. وسيتم تقسيم الفرق الـ12 الى مجموعتين، حيث تضم كل مجموعة 6 فرق.. وفيما يلي الفرق الـ12 التي تأهلت للمرحلة الاخيرة من التصفيات وهي:

الصناعة والجنسية وميسان وسوق الشيوخ والرمادي وسامراء كربلاء والكوفة والقاسم وبرايتي وغاز الشمال وزاخو .. وستنطلق مباريات التصفيات بعد عيد الفطر المبارك، بطريقة التجمع حيث يتأهل فريق واحد من كل مجموعة الى الدوري الممتاز.