وزير الشباب والرياضة يعلن الاتفاق على آلية عمل مشتركة مع نادي ريال مديد

إعلام الشباب والرياضة

اعلن وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض، أول أمس، تفاصيل زيارته الى اسبانيا، والاتفاق على آلية عمل مشتركة مع نادي ريال مدريد الاسباني والاندية الاخرى.

وقال «رياض»، ان الزيارة جاءت بدعوة من نادي ريال مدريد واسفرت عن نتائج مثمرة، وتم الاطلاع على الامور الفنية ومتابعة الانشطة في الاندية الاسبانية والاتفاق على آلية تعاون مشتركة في المجالين الرياضي والشبابي، مستعرضا تفاصيل الزيارة منها اقامة مباراة لكرة القدم بين رواد نادي ريال مدريد ورواد العراق في بغداد او البصرة.

واضاف، تم الاتفاق ايضا على فتح اكاديميات رياضية وستقوم لجنة فنية من نادي ريال مدريد باختيار المدربين العراقيين وزجهم بدورات تدريبية تساعدهم على انجاز المخطط التدريبي للفئات العمرية فضلا عن وجود ملاك فني من النادي في الاكاديمية، والاتفاق على آلية اختيار الموهوبين، وفي الشأن الشبابي اوضح «رياض» تم الاتفاق على آلية عمل تعاون شبابي مع مؤسسة ريال مدريد والوزارة بشأن المخيمات الشبابية واعتماد الاسماء من قبل الوزارة للمشاركة في المخيمات التي ستكون اجورها بنسب تخفيض مختلفة.