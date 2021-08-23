اليوم.. منتخبنا الوطني يلاقي قيصري سبور في ثاني تجريبياته بتركيا

الأولمبي يخوض ثلاث مباريات ودية في معسكر أزميت

متابعة ـ الصباح الجديد:

وعاد منتخبنا لتدريباته اليومية ( الصباحية والمسائية) في معسكره المقام حالياً في مدينة قيصري التركية والذي يستمر لغاية لغاية الخامس والعشرين من الشهر الحالي.. واجرى منتخبنا الوطني، أول أمس مباراته الودية الأولى في معسكر تركيا، والتي كانت امام فريق أغري سبور التركي وانتهت بفوز منتخبنا الوطني بسداسية نظيفة سجل منها مهند علي ميمي هدفين وضرغام إسماعيل وسجاد جاسم وهدف عكسي وإبراهيم بايش.. في حين سيخوض منتخبنا مباراته الودية يوم غد الثلاثاء امام فريق قيصري سبور.في حين، قررَ مدربُ منتخبنا الوطني لكرة القدم الهولندي (ديك ادفوكات) عدم استدعائه للاعبين (جيلوان حمد وأسامة رشيد) لمباراتي كوريا الجنوبية وإيران في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 التي ستُلعب بداية الشهر المقبل. وسبقَ أن وضع المدرب الهولندي عددا من اللاعبين المحترفين في قائمته المبدئية لمباريات التصفيات الآسيوية لمتابعتهم والوقوف على جاهزيتهم قبل استدعاء القائمة النهائية. ويأتي عدم دعوة اللاعبين (أسامة رشيد) محترف خورفكان الاماراتي، و(جيلوان حمد) محترف اوربيرو السويدي، لمباراتي التصفيات، بقرار فني من قبل المدرب الهولندي (ديك أدفوكات) لكون اللاعب جيلوان حمد غير جاهز فنياً بسبب غيابه عن الملاعب لفترة طويلة، بينما لم يبدِ المدرب القناعة الفنية باللاعب أسامة رشيد، على أن يبقى تحت أنظاره في الفترة المقبلة.

من جهة أخرى، اختارَ الاتحادُ القطري لكرة القدم ملعب الغرافة، إستاد ثاني بن جاسم، لاستضافة مباريات منتخبنا الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022. . ووافقَ الاتحاد القطري على طلب الهيأة التطبيعية بخوض مباريات منتخبنا الوطني في الدوحة، بعد كتاب الاتحاد الآسيوي بعدم خوض مبارياتنا على أرضنا في الوقت الحالي لحين إرسال لجنة تفتيش في الأيام المقبلة وتقييم الملاعب والمنشآت الرياضية من جديد. وسيواجهُ منتخبنا الوطني منتخب إيران في ثاني مبارياته ضمن المجموعة الاولى، والتي ستقام بالسابع من الشهر المقبل على ملعب الغرافة في العاصمة القطرية الدوحة.

إلى ذلك، أعلنَ الاتحادُ الدوليّ لكرة القدم الطواقمَ التحكيمية التي ستقودُ مباريات الجولة الثانية للتصفياتِ الآسيويةِ المؤهلة لمونديال قطر 2022. وسيلاقي منتخبنا الوطني منتخبَ إيران في ثاني مبارياته في التصفيات الآسيوية لحسابِ المجموعة الأولى في السابع من الشهر المقبل في المباراةِ التي ستقامُ في العاصمة القطرية الدوحة.

وسيقودُ مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب إيران طاقمُ تحكيم صيني بقيادة ما نينغ (حكم ساحة)، وشي شيانغ (حكماً مساعداً أول) وكاو يي(حكماً مساعداً ثانياً)، وزانغ لي (حكماً رابعاً)، والأردني عوني عبد الكريم سعيد حسونة (مقيّماً للحكام) ومواطنه طلال السويلمين (مشرفاً للمباراة).

وفي سياق اخر، يخوضُ منتخبنا الأولمبي لكرة القدم ثلاث مباريات ودية ضمن معسكره التدريبي المقام في مدينة ازميت التركية الذي يستمر حتى الثاني من الشهر المقبل. وقالَ المدرب المساعد لمنتخبنا الاولمبي، عباس عبيد: إن المنتخب الأولمبي سيلاعب منتخب ليبيا الأول يوم الجمعة المقبل بتمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، في أولى مبارياته ضمن معسكر تركيا. وأضافَ عبيد : أن المباراة الثانية ستكون في اليوم نفسه مع فريق نغيدة أنادول التركي في الساعة الخامسة مساءً. مشيراً إلى: أن المدرب سيعتمد على تشكيلتين مختلفتين في كلا المباراتين، وذلك لمنح الفرصة لجميع اللاعبين الموجودين مع المنتخب ومشاهدة مستوياتهم في المباريات الودية، قبل الذهاب الى دبي بالثاني من الشهر المقبل وخوض مباراتين وديتين أمام منتخب الامارات الاولمبي بالرابع والسادس من الشهر نفسه.

وأوضحَ المدرب المساعد للمنتخب الاولمبي عباس عبيد : أن المنتخب سيخوض مباراة ثالثة ضمن معسكر تركيا، وستكون في الواحد والثلاثين من الشهر الحالي مع نادٍ تركي أو مع أحد الاندية الخليجية الموجودة هنا ضمن معسكراتهم التحضيرية للموسم الجديد.