اقليم كردستان يسجل اصابات بسلالة دلتا وسط ارتفاع الاصابة بفايروس كورونا

السليمانية – الصباح الجديد- عباس اركوازي

سجل اقليم كردستان اصابات بسلالة دلتا المتحور من فايروس كورونا، فيما اكدت دوائر الصحة ان الاوضاع الصحية تتجه نحو الاسوء.

واعلنت دائرة صحة محافظة السليمانية، ان الاوضاع الصحية في المحافظة تتجه نحو الاسوء، داعية المواطنين الى الاستمرار في اتباع التعليمات الوقائية.

وقال المتحدث باسم صحة السليمانية ياد نقشبندي للصباح الجديد ان الاجهزة والمستلزمات المختبرية الخاصة بتحديد سلالة دلتا لفايروس كورونا، وصلت الى محافظة السليمانية، تم استخدامها بالفعل في المختبرات.

واشار نقشبندي الى ان نسبة الاصابات بفايروس كورونا في ارتفاع مستمر، متوقعاً تسجيل اصابات بسلالة دلتا المتحور نظراً لان هذه السلالة موجودة في العراق واقليم كردستان.

واوضح، ان نسبة الاصابات بفايروس كورونا في ارتفاع مستمر، وان المستشفيات الحكومية وغير الحكومية الخاصة باستقبال المصابين بفايروس كورونا تكاد تفقد قدرها على استيعاب الاعداد الكبيرة من المصابين، معرباً عن اسفه لان الاوضاع الصحية لاغلب المصابين غير مستقرة.

وعزا المتحدث باسم صحة السليمانية ارتفاع نسب الاصابة بالفايروس الى عدم التزام المواطنين بالتعليمات الوقائية كارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات والاماكن المزدحمة.

وكان وزير الصحة في إقليم كردستان سامان برزنجي، قد اعلن تسجيل إصابات بمتحورة دلتا لفيروس كورونا ، وقال في مؤتمر صحفي تابعته الصباح الجديد، “مقارنة بالأسابيع الماضية، فان نسب الإصابات ارتفعت الى ضعفي اعدادها السابقة، كاشفاً عن تسجيل إصابات بمتحورة دلتا”.

وبين برزنجي، ” لقد أجرينا عدة اختبارات دقيقة خلال المدة الماضية، وتبين لنا وجود إصابات بمتحورة دلتا في الإقليم بين المصابين بفايروس كورونا”.

وأشار برزنجي إلى أن وزارة الصحة في الإقليم، تمكنت من تأمين الاختبار الخاص بالكشف عن متحورة دلتا لفايروس كورونا، لافتا الى ان هذا الاختبار ليس متوفرا على مستوى العراق إلا في اقليم كردستان.