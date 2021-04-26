شركة موانئ العراق تقترب من انجاز رصيف نفطي في ميناء خور الزبير

اجتمعت مع عدد من مدراء شركات التشغيل المشترك

البصرة ـ سعدي السند:

اجتمعت الشركة العامة لموانئ العراق مع عدد من مدراء و ممثلي شركات التشغيل المشترك وناقشت آلية تطوير العمل المينائي في المرحلة المقبلة.

وذكر الدكتور المهندس فرحان محيسن الفرطوسي المدير العام : استنادا إلى توجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي بضرورة عمل شركات التشغيل المشترك على وفق الأنظمة الحديثة التي من شأنها الحفاظ على مستوى الإنتاج وتطويره التقينا عددا من مدراء و ممثلي شركات التشغيل المشترك ، و تم خلال الاجتماع مناقشة متطلبات العمل للمرحلة المقبلة .

وبين المدير العام : ان موانئ العراق ناقشت ايضاً تعرفة العوائد والاجوار وتأهيل البنى التحتية للموانئ والجباية الإلكترونية ومعالجة الأمور العالقة وحل المعوقات .

من جهتهم اشاد مدراء و ممثلو شركات التشغيل المشترك بتوجهات ادارة شركة الموانئ و ابدوا استعدادهم للمساهمة الفاعلة لتطوير الموانئ و العمل على تقديم افضل الخدمات المينائية بما تتطلبه المسؤولية و الالتزام المهني و القانوني .، وحضر الأجتماع المعاون الاداري للشركة ومدراء الموانئ والاقسام المعنية.

قرب الانتهاء من رصيف نفطي بميناء خور الزبير

واعلنت الشركة العامة لموانئ العراق عن قرب الانتهاء من إنشاء الرصيف النفطي في ميناء خور الزبير جنوبي البصرة .

وقال مدير عام الشركة : ان الرصيف النفطي بميناء خور الزبير سيقدم خدماته لاستيراد وتصدير المنتوجات والمشتقات النفطية بشكل واسع وان الشركة هي صاحبة القرار في آلية عمل وادارة تشغيل الرصيف.

من جانبه اوضح المهندس منتظر عبد الرزاق كاطع مدير مشروع الرصيف النفطي في ميناء خور الزبير ان العمل مستمر بالرصيف اذ بلغت نسبة الانجاز فيه الى ما يقارب 75 % لافتا، إلى ان الجزء الاصعب والاكبر من العمل وهي الاعمال الانشائية المدنية لبناء سطح الرصيف ستنتهي خلال شهر ونصف من الان تليها اعمال الكهرباء والميكانيك واعمال نصب انظمة الطوارئ واطفاء الحرائق واذرع التحميل فوق سطح الرصيف والتي سيجري تنفيذها بوقت قياسي حسب خطط العمل الي تم اعدادها حيث أنه من المؤمل أن يتم انجاز المشروع خلال شهر آب القادم 2021 .

مواصلة العمل لصيانة الساحبة كركوك

وتواصل الكوادر الفنية والهندسية في الشركة العامة لموانئ العراق/ قسم المسافن والصناعات البحرية ،أعمال صيانة الساحبة كركوك

وذكر المدير العام موانئ : ان الساحبة كركوك تعتبر من الوحدات البحرية المهمة في الشركة ، مبينا انها تعمل كمحطة لصعود ونزول الإدلاء البحريين من وإلى السفن القادمة والمغادرة بالإضافة إلى عملها الأساسي .

من جانبه قال مدير قسم المسافن والصناعات البحرية رئيس مهندسين اسعد عبد الوهاب تمكنت ملاكات الشركة من تسفين الساحبة كركوك الى الحوض حطين في رصيف الصناعات لغرض اجراء اعمال الصيانة ، موضحا أن الأعمال تشمل إصلاح البدن الخارجي وتنظيفة من الحراشف وصبغة باصباغ بحرية خاصة.

كما اوضح الربان مؤنس هاتو مسؤول شعبة الملاحة البحرية المركز تم ادخال الساحبة كركوك للحوض العائم اجنادين لاجراء اعمال الصيانة الدورية ، مشيراً الى انه سيتم تبديل كافة الصمامات لادامة عمل المكائن والمولدات ، مشددا على عزم ملاكات قسم المسافن على إنهاء العمل بالسرعة الممكنة لتعود الساحبة لتمارس مهامها .

مواصلة الجهود لأنهاء ملف الحسابات الختامية لموانئ العراق

وأكد مديرعام الموانئ أيضا ان توجيهات وزير النقل بضرورة ان تتظافر جميع الجهود من أجل إنهاء ملف الحسابات الختامية لموانئ العراق للاعوام السابقة بالسرعة الممكنة ، عملت شركة الموانئ خلال الاشهر القليلة الماضية بتقديم كافة التسهيلات و الاجابات المطلوبة لديوان الرقابة المالية في البصرة ، مبدياً تعاون الموانئ المطلق مع الديوان و بالشكل المهني .

وأضاف أن إدارة الشركة العليا عازمة على حسم ملف تدقيق الحسابات المالية للعامين ( 2018 و 2019) خلال الأشهر القليلة المقبلة ذلك بالتعاون المطلق بين الموانئ وتدقيق الرقابة المالية اذ أثمرت هذه الجهود على نتائج طيبة ومرضية لتحقيق الأهداف المرجوة و متطلبات عمل الجهات الرقابية الحكومية ذات الشأن .