الدائرة هيأت مشفيين لاستقبال المصابين او المشكوك باصابتهم

مدير عام صحة بغداد الكرخ للصباح الجديد

بغداد _ الصباح الجديد :

في الوقت الذي استنفرت دائرة صحة بغداد/ الكرخ جميع منتسبيها بشتى عناوينهم ومستوياتهم وهيأت جميع مؤسساتها لمحاربة عدو غير مرئي متمثلاً بفايروس الكورونا المقبل من خلف الحدود وهيأت مشفيين لاستقبال المصابين او المشكوك بإصابتهم وبالإمكانيات المتوفرة .

وقال المدير العام لصحة بغداد الكرخ لقد تم تشخيص حالتين مؤكدتين وهناك حالات أخرى مشتبه بها ونتوقع زيادة العدد نجد ان البعض من نواب او جهات اعلامية مغرضة توجه طعنات للدائرة ومنتسبيها بدل الوقوف الى جانبهم ودعمهم وتكيل لهم التهم الملفقة لأغراض نعرفها ويعرفها كل الشرفاء من ابناء شعبنا.

واضاف المدير العام انه بات من المعلوم ان الفايروس وصل الى دول متقدمة جدا مثل اليابان وكوريا الجنوبية والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية ولم تشخص ولا حالة واحدة بالمطارات حيث ان المصاب في العادة يكون حاملاً للفايروس وهو في فترة الحضانة ولا تظهر عليه اية أعراض مرضية ومن ثم بعد ايام من وصوله تظهر عليه الأعراض وبالنتيجة تكون الإجراءات المتخذة بالمطارات غير مجدية ومع ذلك فإن ملاكاتنا غير متوانية بالعمل بالإمكانات المتاحة.

ولفت المدير العام الى ان من الامور الواجب توضيحها ايضاً هي ان قسم الإسعاف الفوري غير مرتبط بدائرتنا وانما بمركز العمليات في وزارة الصحة وكذلك ان منطقة العبيدي في جهة الرصافة من بغداد ومع ذلك فان جميع مستشفيات دائرتنا ومراكزها الصحية مستعدة لاستقبال جميع المراجعين من كل بقاع الوطن الحبيب.

واشار الى انه من المسلمات ايضاً ان ليس كل من تظهر عليه أعراض امراض الجهاز التنفسي هو مصاب بفايروس الكورونا ويبقى الطبيب هو وحده من يحدد ذلك على وفق لوائح وبروتوكولات عالمية هو وحده يعرفها.

ودعا المدير العام الجميع الى مساندة الدائرة في هذه الحرب على عدو غير مرئي لنا بكل ما يستطيعون مادياً ومعنوياً واعلامياً وليتذكر الجميع ان اكثر من ٥٪ من المصابين في الصين هم من الملاكات الصحية والطبية وبعضهم توفى بسبب المرض منهم علماء ومدراء مستشفيات.

وفي الختام حيا المدير العام الدكتور جاسب الحجامي جميع منتسبي الدائرة الذين يواصلون العمل لمدة ٢٤ساعة سبعة ايام في الاسبوع من دون ملل او كلل وبالإمكانيات المتواضعة واستطاعوا تشخيص ومعالجة بعض الحالات .