اليوم.. مباراتان ضمن الجولة الرابعة لممتاز الكرة

الجوية يقف في صدارة الترتيب

بغداد ـ الصباح الجديد:

تجرى اليوم الاربعاء مباراتين، ضمن الجولة الرابعة لدوري تالرة الممتاز، حيث يضيف فريق اربيل، منافسه الصناعات الكهربائية في ملعب فرانسوا حريري، ويلتقي النفط بضيفه الحدود.

وفي يوم غد الخميس، يلتقي نفط الوسط امام نفط الجنوب في ملعب كربلاء الدولي ويشهد ملعب الشعب الدولي اقامة مباراة الطلبة ونفط ميسان، وتقام الجمعة مباراة الشرطة والميناء في ملعب الشعب الدولي، وحصل فريق الجوية على انتظار.وتقام جميع المباريات في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر باستثناء مباراتي الطلبة ونفط ميسان والشرطة امام الميناء فستقامان في الساعة الرابعة والنصف مساء.

من جانب اخر، أكد المدرب المساعد لفريق القوة الجوية لؤي صلاح أن الحديث عن لقب الدوري مازال مبكرا وهناك أحدى عشر مباراة لكل فريق ستغير من خارطة ترتيب الفرق في جدول الترتيب.

وقال صلاح أن القوة الجوية وفق في الجولات الثلاث الماضية برغم بعض الملاحظات في المباراة الأخيرة لكن الأهم الفريق متصدر بالعلامة الكاملة، لافتا الى أن الطموح يكمن في الاستمرار بهذه النتائج الإيجابية.

وبين أن تصدر اللائحة في الجولات الثلاث الأولى لا يعني أن الفريق حسم اللقب على العكس الدوري مازال في بدايته ومن الممكن أن يشهد متغيرات كثيرة في الجولات المقبلة وبالتالي لا يمكن الحديث الآن عن اللقب وعلينا التركيز في جميع المباريات.

وأشار إلى أن الجولة الرابعة من الدوري سيكون الفريق في حالة انتظار وعلينا استثمار الراحة لتحضير الفريق للدور الخامس ومتابعة الفرق المنافسة وإعادة ترتيب أوراق فريقنا لمواصلة التقدم في النتائج.

يشار إلى أن القوة الجوية الفريق الوحيد الذي حقق ثلاثة انتصارات في الجولات الثلاث الأولى من الدوري.

في حين، وصف مدرب الصناعات الكهربائية عادل نعمة الفوز على نفط ميسان في مباراة في الجولة الثالثة هو الانطلاقة الحقيقية للفريق في الدوري.وقال نعمة أن المباراة لم تكن سهلة بل أنها عصيبة على الفريقين لأن الطرفين سبق وأن تعرضا لخسارتين في الجولتين الماضيتين من الدوري والمباراة كانت نتيجتها مهمة ومؤثرة وبالتالي دخلنا بعزيمة الفوز.

وأشار إلى أن الصناعات الكهربائية عانى خلال توقف الدوري من توقف التدريبات وانقطاع الفريق تماما وبالتالي لم نستكمل تحضيراتنا بشكل تام قبل انطلاق الدوري لذا اعتبرنا مباراتي النجف والقوة الجوية مباراتين تحضيرية والمباراة هي الانطلاقة الحقيقية للفريق لمواجهة فريق أربيل اليوم الاربعاء ضمن الجولة الرابعة.

وبين أن الفوز مسؤولية لابد أن نحافظ على تصاعد الخط البياني بعد أن استعدنا جزءا كبيرا من الجاهزية البدنية، حيث أن الصناعات حقق نتائج مميزة جدا في الجولات التي تم الغاؤها لأن الأعداد كان صحيحا والآن نحن مطالبون باستعادة صورة الفريق المميزة في الجولات المقبلة.

ويقف فريق الجوية في صدارة الترتيبة وله 9 نقاط، ثم النفط وله 7 نقاط، وبرصيد 6 نقاط الحدود ثم الزوراء واربيل والميناء، وفي صدارة الهدافين يقف ايمن حسين من الجوية ومحمد داود من النفط في المقدمة ولكل منهما 4 أهداف، ثم حمادي أحمد من الجوية ومروان حسين من الشرطة برصيد 3 اهداف لكل منهما.