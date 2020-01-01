المالية النيابية: رواتب 2020 ستتجاوز الـ 52 تريليون دينار

بغداد- الصباح الجديد

قال مقرر اللجنة المالية النيابية احمد سليمان الصفار، امس الاربعاء، ان البلاد سوف تحتاج الى 52 تريليـون دينار من اجل تغطية رواتب الموظفين في 2020، لافتا الى ان كميات النفـط المصـدر تتحاوز ما مخطط له فـي الموازنـة وبالتالـي سيتـم الاستفـادة من فارق الكميات المصدر وفارق الاسعـار المحـددة فـي الموازنة في تغطية العجز واعداد موازنة تكميلية.

وقال الصفار في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “المشرع غالبا ما ينظر للاسوأ في اعداد الموازنة وتحديد العجز الحاصل فيها، حيث ان كل ما يذكر من رقم يتعلق بالعجز فهو رقم مخفض، حيث سيتم الاستفادة من فارق سعر بيع النفط باعداد موازنة تكميلية”.

واضاف ان “كمية النفط المحددة للتصدير في الموازنة بلغت 3 ملايين و800 الف برميل في حين ان النفط المصدر اكثر من هذه الكمية، ماسيوفر مبالغ كبيرة للعراق يستفيد منها في تقليل نسبة العجز اضافة الى انشاء موازنة تكميلية ايضا”.

واوضح ان “الرواتب بلغت في العام الماضي 38 تريليون دينار في حين ستتجاوز في 2020 الـ 52 تريليون دينار، في حين ان العراق سيمضي بموازنة 1\12 لحين اقرار الموازنة الجديدة”.