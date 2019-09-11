المجلس العربي في كركوك يحمل اقليم كردستان مسؤولية سلامة المختطفين والمغيبين من المحافظة

كركوك – الصباح الجديد

حمل المجلس العربي في كركوك وزارة الداخلية في اقليم كردستان مسؤولية سلامة ومصير المختطفين والمغيبين من عرب كركوك في سجونها منذ العام 2004 داعيا الرئاسات الثلاث للتدخل بحسم مصير المختطفين. .

واكد المجلس العربي في بيان اطلعت عليه الصباح الجديد امس، “وجود الف و400 استمارة لشكاوى موثقه ورسمية تؤكد وجود المختطفين العـرب فـي سجـون الإقليـم”.

داعيا رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية والامم المتحدة الى لتدخل العاجل لحسم قضية المختطفين العرب بعد صدور بيان وزارة الداخلية في الاقليم الذي اكد عدم وجود اي معتقل من عرب كركوك في سجون الاقليم.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان قد نفت وجود معتقلين من عرب كركوك في سجون أربيل والسليمانية، وقالت ان مروجي هذه الاتهامات الباطلة، يستندون إلى مزاعم أشخاص من أمثال محافظ كركوك راكان الجبوري الذي يمارس أساليب مخالفة للدستور وكل القوانين والأعراف، من تعريب وتهجير والاستيلاء على الأراضي والاستحواذ على ممتلكات مختلف مكونات كركوك.