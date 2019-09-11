القانونية النيابية: “خبراء الفقه” و”ترشيح القضاة” يعرقلان تمرير قانون المحكمة الاتحادية

بغداد – الصباح الجديد:

كشفت عضو اللجنة القانونية النيابية رفاه العارضي، امس الأربعاء، عن أبرز النقاط الخلافية التي تواجه تمرير قانون المحكمة الاتحادية، مؤكدة أن الاختلاف يدور حول عدد خبراء الفقه الإسلامي.

وقالت العارضي في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن “قانون المحكمة الاتحادية من القوانين المهمة وهناك اختلاف حول عدد خبراء الفقه حيث هناك من يطالب بأربعة خبراء”.

وأضافت، أن “هناك نقطة خلافية أخرى وهو من يرشح اعضاء المحكمة الاتحادية هل مجلس القضاء الاعلى ام الكتل السياسية”.

واوضحت العارضي، أن “بعض الكتل مع زيادة عدد أعضاء الفقه والشريعة الى ٤ اعضاء والبعض الآخر رافض”، لافتة إلى أن “الفصل التشريعي القادم سيشهد حسم جميع الخلافات بشأن قانون المحكمة الاتحادية”.