  • الخميس , 12 سبتمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة
    • شؤون عراقية
  • القانونية النيابية: “خبراء الفقه” و”ترشيح القضاة” يعرقلان تمرير قانون المحكمة الاتحادية

القانونية النيابية: “خبراء الفقه” و”ترشيح القضاة” يعرقلان تمرير قانون المحكمة الاتحادية

شؤون عراقية
0 تعليق
195 views

بغداد – الصباح الجديد:
كشفت عضو اللجنة القانونية النيابية رفاه العارضي، امس الأربعاء، عن أبرز النقاط الخلافية التي تواجه تمرير قانون المحكمة الاتحادية، مؤكدة أن الاختلاف يدور حول عدد خبراء الفقه الإسلامي.
وقالت العارضي في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن “قانون المحكمة الاتحادية من القوانين المهمة وهناك اختلاف حول عدد خبراء الفقه حيث هناك من يطالب بأربعة خبراء”.
وأضافت، أن “هناك نقطة خلافية أخرى وهو من يرشح اعضاء المحكمة الاتحادية هل مجلس القضاء الاعلى ام الكتل السياسية”.
واوضحت العارضي، أن “بعض الكتل مع زيادة عدد أعضاء الفقه والشريعة الى ٤ اعضاء والبعض الآخر رافض”، لافتة إلى أن “الفصل التشريعي القادم سيشهد حسم جميع الخلافات بشأن قانون المحكمة الاتحادية”.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة