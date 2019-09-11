مناسيب المياه ترتفع في نهر الفرات وامانة بغداد تهيء 440 آلية تخصصية استعداداً لموسم الامطار

بغداد – الصباح الجديد:

حذرت وزارة الموارد المائية، امس الاربعاء المواطنين في الانبار، من ارتفاع مناسيب المياه في نهر الفرات، فيما أعلنت امانة بغداد، تهيئة وإدامة 440 آلية تخصصية استعداداً لموسم الامطار.

واوردت وثيقة صادرة عن الوزارة تلقت الصباح الجديد نسخة منها، ان “مناسيب المياه ارتفعت في بحيرتي سد حديثة والحبانية”، مبينة انه “سيتم تحويل تصاريف المياه من سد حديثة الى مؤخرة سدة الرمادي”.

ودعت الوزارة بحسب الوثيقة المواطنين في تلك المناطق الى “اخذ الحيطة والحذر”

وفي سياق قريب، اعلنت امانة بغداد امس الأربعاء تهيئة وإدامة 440 آلية تخصصية استعداداً لموسم الامطار .

وذكرت الأمانة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، أن ملاكاتها في جميع القواطع البلدية قامت بإدامة وصيانة وتأهيل آلياتها التخصصية العاملة في مجال المجاري والمتمثلة 286 آلية شافطة و154 آلية صاروخية مع توفير وقود احتياطي استعداداً لموسم الامطار .

وأضاف البيان أن جميع الملاكات مستعدة خصوصاً عندما تكون اكبر من القدرة الاستيعابية لشبكة المجاري والتي شرعت الامانة ومنذ اكثر من شهر باعمال تسليك وتنظيف خطوط وشبكات المجاري وتهيئة المحطات الرئيسية والفرعية.

ويذكر في هذا الصدد ان الانواء الجوية توقعت ان يكون الشتاء المقبل مطيرا.