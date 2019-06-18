تكريم “الصباح الجديد “

كرم رئيس مجلس محافظة بغداد الدكتور رياض العضاض مجموعة من الصحفيين الرواد الذين مازالوا يواصلون عطاءهم الثر وفاء لبلدهم العراق، وقد تسلم الزميل سامي حسن هدية جريدة ” الصباح الجديد” كأحد الرواد العاملين فيها.

وقال الدكتور العضاض في كلمة له خلال انعقاد ” حوار بغداد الاعلامي الثاني ” ان التكريم والتقدير صفة من صفات المجتمعات المتقدمة، والتكريم يدفع الإنسان الى المزيد من المثابرة في العمل للوصول الى الكمال، ومن حق المبدعين الذين يثرون مجتمعاتهم بالإبداع بشيء من التقدير والتكريم في مجال عمله حتى يستطيع زيادة عطائه في المستقبل.

واضاف الدكتور العضاض ان” ما يجمعنا بالأسرة الصحفية هو البعد الرقابي لعمل منظومة الدولة والذي يشكل بعدا ايجابيا واضافة دقيقة لإمكانياتها”، وقد عبرتم بإرادتكم عن الصعوبات والمخاطر التي واجهتموها خلال السنوات الماضية وقدمتم انموذجا فريدا نفخر به ويفتخر به الشعب العراقي بكل اطيافه ونسيجه المتجانس.